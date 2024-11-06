Які ключові групи виборців США віддали перевагу Трампу — аналіз голосування

Дональду Трампу вдалося збільшити підтримку своєї кандидатури серед різних соціальних груп виборців. Опонентка нового президента США Камала Гарріс програла одразу в кількох ключових для неї сегментах.

Яким є портрет виборця Трампа

Новообраний президент США неодноразово критикував іммігрантів з Латинської Америки та обіцяв добудувати стіну на кордоні з Мексикою. Попри це, мільйони латиноамериканців і латиноамериканок проголосували за нього. Республіканцеві цього року вдалося набрати 45% їхніх голосів проти 32% у 2020 році.

Також Трампу вдалося скоротити розрив серед молодих виборців віком від 18 до 29 років на 11% пунктів на цих виборах.

У віковій групі від 45 до 64 років йому вдалося збільшити перевагу з 1% до 8%, порівняно з 2020 роком.

Серед жінок республіканець зміг набрати більше голосів, ніж його опонентка. Хоча Гарріс неодноразово порушувала питання абортів, яке хвилює дуже багатьох жінок у США, але цього виявилося недостатньо. Поширити

Особливо високі результати Трамп показав серед виборців без вищої освіти. Вони голосували за республіканця набагато частіше, ніж за Гарріс.

Майже третина виборців Трампа говорила про те, що у 2023 році інфляція стала причиною їхніх сімейних труднощів. Проте річний рівень інфляції нещодавно становив лише 2,4%, підкреслили у виданні.

Головною перемогою для Гарріс може стати більшість голосів від чорношкірих громадян США. У виданні додали, що в цій категорії виборців їй вдалося сильно відірватися від Трампа.

Байден і Гарріс привітали Трампа

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка балотувалася на пост президента, привітала свого опонента Дональда Трампа з перемогою на виборах.

Про це пише Associated Press із посиланням на високопоставленого помічника Гарріс, який говорив на умовах анонімності. Зазначається, що демократка привітала Трампа телефоном. Поширити

Водночас NBC News уточнює, що віцепрезидентка США говорила з майбутнім президентом про "важливість мирної передачі влади і того, щоб бути президентом для всіх американців".

Також Дональду Трампу зателефонував чинний президент США Джо Байден. Він привітав його з перемогою на виборах і запросив до Білого дому для обговорення перехідного періоду, пише AP.

У Білому домі заявили, що співробітники узгодять дату зустрічі "найближчим часом".