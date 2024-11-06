Які ключові групи виборців США віддали перевагу Трампу — аналіз голосування

Дональду Трампу вдалося збільшити підтримку своєї кандидатури серед різних соціальних груп виборців. Опонентка нового президента США Камала Гарріс програла одразу в кількох ключових для неї сегментах.
Головні тези:
- Трамп збільшив підтримку серед соціальних груп виборців, таких як латиноамериканці, молодь та виборці без вищої освіти.
- У порівнянні з 2020 роком Трампу вдалося збільшити підтримку серед жінок та виборців віком від 45 до 64 років.
- Більшість голосів від чорношкірих виборців віддано Камалі Гарріс, що є головною перемогою для неї.
Яким є портрет виборця Трампа
Новообраний президент США неодноразово критикував іммігрантів з Латинської Америки та обіцяв добудувати стіну на кордоні з Мексикою. Попри це, мільйони латиноамериканців і латиноамериканок проголосували за нього. Республіканцеві цього року вдалося набрати 45% їхніх голосів проти 32% у 2020 році.
Також Трампу вдалося скоротити розрив серед молодих виборців віком від 18 до 29 років на 11% пунктів на цих виборах.
У віковій групі від 45 до 64 років йому вдалося збільшити перевагу з 1% до 8%, порівняно з 2020 роком.
Особливо високі результати Трамп показав серед виборців без вищої освіти. Вони голосували за республіканця набагато частіше, ніж за Гарріс.
Майже третина виборців Трампа говорила про те, що у 2023 році інфляція стала причиною їхніх сімейних труднощів. Проте річний рівень інфляції нещодавно становив лише 2,4%, підкреслили у виданні.
Головною перемогою для Гарріс може стати більшість голосів від чорношкірих громадян США. У виданні додали, що в цій категорії виборців їй вдалося сильно відірватися від Трампа.
Байден і Гарріс привітали Трампа
Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка балотувалася на пост президента, привітала свого опонента Дональда Трампа з перемогою на виборах.
Водночас NBC News уточнює, що віцепрезидентка США говорила з майбутнім президентом про "важливість мирної передачі влади і того, щоб бути президентом для всіх американців".
Також Дональду Трампу зателефонував чинний президент США Джо Байден. Він привітав його з перемогою на виборах і запросив до Білого дому для обговорення перехідного періоду, пише AP.
У Білому домі заявили, що співробітники узгодять дату зустрічі "найближчим часом".
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