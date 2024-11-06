Какие ключевые группы избирателей США предпочли Трампа — анализ голосования
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Какие ключевые группы избирателей США предпочли Трампа — анализ голосования

Трамп
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Дональду Трампу удалось увеличить поддержку своей кандидатуры среди разных социальных групп избирателей. Оппонент нового президента США Камала Гаррис проиграла сразу в нескольких ключевых для нее сегментах.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп увеличил поддержку среди латиноамериканцев, молодежи и избирателей без высшего образования.
  • Соперница Трампа, Камала Гаррис, проиграла в ключевых для нее сегментах.
  • Трамп сумел увеличить свое преимущество среди женщин и избирателей от 45 до 64 лет.
  • Многие латиноамериканцы, несмотря на критику Трампа в их адрес, проголосовали за республиканца.

Каков портрет избирателя Трампа

Новоизбранный президент США не раз критиковал иммигрантов из Латинской Америки и обещал достроить стену на границе с Мексикой. Тем не менее, миллионы латиноамериканцев и латиноамериканок проголосовали за него. Республиканцу в этом году удалось набрать 45% их голосов против 32% в 2020 году.

Также Трампу удалось сократить разрыв среди молодых избирателей от 18 до 29 лет на 11% пунктов на этих выборах.

В возрастной группе от 45 до 64 лет ему удалось увеличить преимущество с 1% до 8% по сравнению с 2020 годом.

Среди женщин республиканец смог набрать больше голосов, чем его оппонент. Хотя Гаррис неоднократно поднимал вопрос абортов, который волнует очень многих женщин в США, но этого оказалось недостаточно.

Особо высокие результаты Трамп показал среди избирателей без высшего образования. Они голосовали за республиканца гораздо чаще, чем за Гаррис.

Около трети избирателей Трампа говорили о том, что в 2023 году инфляция стала причиной их семейных трудностей. Однако годовой уровень инфляции недавно составил всего 2,4%, подчеркнули в издании.

Главной победой для Гаррис может стать большинство голосов от чернокожих граждан США. В издании добавили, что в этой категории избирателей ей удалось сильно оторваться от Трампа.

Байден и Гаррис поздравили Трампа

Баллотировавшаяся на пост президента вице-президент США Камала Гаррис поздравила своего оппонента Дональда Трампа с победой на выборах.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленного помощника Гарриса, который говорил на условиях анонимности. Отмечается, что демократ приветствовала Трампа по телефону.

В то же время NBC News уточняет, что вице-президент США говорила с будущим президентом о "важности мирной передачи власти и того, чтобы быть президентом для всех американцев".

Также Дональду Трампу позвонил по телефону действующий президент США Джо Байден. Он приветствовал его с победой на выборах и пригласил в Белый дом для обсуждения переходного периода, пишет AP.

В Белом доме заявили, что сотрудники согласуют дату встречи "в ближайшее время".

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