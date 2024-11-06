Какие ключевые группы избирателей США предпочли Трампа — анализ голосования

Дональду Трампу удалось увеличить поддержку своей кандидатуры среди разных социальных групп избирателей. Оппонент нового президента США Камала Гаррис проиграла сразу в нескольких ключевых для нее сегментах.
Главные тезисы
- Дональд Трамп увеличил поддержку среди латиноамериканцев, молодежи и избирателей без высшего образования.
- Соперница Трампа, Камала Гаррис, проиграла в ключевых для нее сегментах.
- Трамп сумел увеличить свое преимущество среди женщин и избирателей от 45 до 64 лет.
- Многие латиноамериканцы, несмотря на критику Трампа в их адрес, проголосовали за республиканца.
Каков портрет избирателя Трампа
Новоизбранный президент США не раз критиковал иммигрантов из Латинской Америки и обещал достроить стену на границе с Мексикой. Тем не менее, миллионы латиноамериканцев и латиноамериканок проголосовали за него. Республиканцу в этом году удалось набрать 45% их голосов против 32% в 2020 году.
Также Трампу удалось сократить разрыв среди молодых избирателей от 18 до 29 лет на 11% пунктов на этих выборах.
В возрастной группе от 45 до 64 лет ему удалось увеличить преимущество с 1% до 8% по сравнению с 2020 годом.
Особо высокие результаты Трамп показал среди избирателей без высшего образования. Они голосовали за республиканца гораздо чаще, чем за Гаррис.
Около трети избирателей Трампа говорили о том, что в 2023 году инфляция стала причиной их семейных трудностей. Однако годовой уровень инфляции недавно составил всего 2,4%, подчеркнули в издании.
Главной победой для Гаррис может стать большинство голосов от чернокожих граждан США. В издании добавили, что в этой категории избирателей ей удалось сильно оторваться от Трампа.
Байден и Гаррис поздравили Трампа
Баллотировавшаяся на пост президента вице-президент США Камала Гаррис поздравила своего оппонента Дональда Трампа с победой на выборах.
В то же время NBC News уточняет, что вице-президент США говорила с будущим президентом о "важности мирной передачи власти и того, чтобы быть президентом для всех американцев".
Также Дональду Трампу позвонил по телефону действующий президент США Джо Байден. Он приветствовал его с победой на выборах и пригласил в Белый дом для обсуждения переходного периода, пишет AP.
В Белом доме заявили, что сотрудники согласуют дату встречи "в ближайшее время".
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