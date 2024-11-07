Радники Трампа готові надавати України надалі зброю — проте є одне "але"

Майбутній президент США Дональд Трамп поки не визначився з конкретною стратегією завершення війни РФ проти України. Проте деякі його радники пропонують продовження постачання Україні зброї в обмін на тимчасову відмову від вступу до НАТО на наступні 20 років.

Радники Трампа пропонують надавати Україні зброю, але без членства в НАТО протягом 20 років

Як зазначає видання з посиланням на радників Трампа, згідно з цим планом, лінія фронту буде заморожена, а обидві сторони погодяться на 1 200 кілометрів демілітаризованої зони.

Питання про те, хто забезпечуватиме безпеку цієї території, залишається відкритим.

За словами одного з радників, США не планують залучати свої війська чи фінансувати миротворчі місії через ООН чи інші міжнародні організації.

Ми не відправлятимемо американських солдатів для підтримки миру в Україні і не будемо за це платити. Нехай цим займаються поляки, німці, британці та французи, — зазначив один із членів команди Трампа. Поширити

Трамп поки не ухвалив остаточного рішення щодо свого плану дій в Україні, хоча його радники обговорюють кілька можливих підходів. Він також не має чіткого плану щодо залучення до переговорів президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Як і під час його першого президентського терміну, на формування зовнішньої політики впливатимуть різні групи.

За інформацією WSJ, Майк Помпео, який може стати міністром оборони, підтримуватиме підхід, який не дозволить Росії отримати «велику перемогу». Водночас Річард Гренелл, який розглядається як кандидат на посаду держсекретаря або радника з національної безпеки, схиляється до швидкого завершення війни навіть за рахунок територіальних поступок на користь РФ. Поширити

Всі плани радників Трампа передбачають заморожування війни та тимчасову відмову України від вступу до НАТО.

Допомога США для України може зменшитися

6 листопада офіційно стало відомо, що лідер республіканців Дональд Трамп знову стане президентом США.

Ні для кого не секрет, що під час виборчої кампанії Дональд Трамп і майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс багато разів висловлювали сумніви щодо продовження масштабної підтримки Києва.

Вони також скаржилися на те, що повномасштабна війна триває вже понад 2,5 роки з моменту вторгнення Росії.

Лідер республіканців також нещодавно дав зрозуміти, що його команда може підштовхнути Україну до досягнення складного перемир’я з Росією.