У Путина есть контакты Трампа и он может манипулировать им — The Guardian

По убеждению экссовета Белого дома по России Фионы Хилл, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин сохраняет контакты с экспрезидентом США Дональдом Трампом и планирует использовать его в качестве собственного актива.

Путин уже построил планы на счет Трампа

Это буквально козырь. Ожидание того, что Трамп вернется, является для Путина благом. …Он может этим поиграть. Он может использовать это как своеобразное предупреждение - испугать украинцев, европейцев, остальной мир, - объясняет бывшая советница Белого дома. Поделиться

Фиона Хилл убеждена, что кремлевский диктатор достаточно уверен, поскольку имеет определенный опыт общения с Трампом и ожидает, что в случае возвращения в кресло Белого дома тот быстро обратит ситуацию с войной в Украине в пользу Кремля.

И, вы знаете, очевидно, у Путина уже некоторое время номер Трампа, он знает, как им манипулировать. …Он очень хорошо умеет льстить Трампу. Он считает Трампа активом во многих отношениях, – отмечает политолог. Поделиться

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По ее мнению, в настоящее время кремлевский диктатор ощущает возможность завершить преступную войну против Украины в свою пользу.

Хилл подчеркнула, что Россия хотела бы, чтобы война в Украине закончилась, но на условиях Путина: без возвращения территории, с возможностью оказывать давление на Украину в долгосрочной перспективе и без репараций.