По убеждению экссовета Белого дома по России Фионы Хилл, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин сохраняет контакты с экспрезидентом США Дональдом Трампом и планирует использовать его в качестве собственного актива.
Путин уже построил планы на счет Трампа
Фиона Хилл убеждена, что кремлевский диктатор достаточно уверен, поскольку имеет определенный опыт общения с Трампом и ожидает, что в случае возвращения в кресло Белого дома тот быстро обратит ситуацию с войной в Украине в пользу Кремля.
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По ее мнению, в настоящее время кремлевский диктатор ощущает возможность завершить преступную войну против Украины в свою пользу.
Хилл подчеркнула, что Россия хотела бы, чтобы война в Украине закончилась, но на условиях Путина: без возвращения территории, с возможностью оказывать давление на Украину в долгосрочной перспективе и без репараций.
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