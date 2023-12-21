У Путина есть контакты Трампа и он может манипулировать им — The Guardian
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У Путина есть контакты Трампа и он может манипулировать им — The Guardian

Путин и Трамп
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Источник:  The Guardian

По убеждению экссовета Белого дома по России Фионы Хилл, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин сохраняет контакты с экспрезидентом США Дональдом Трампом и планирует использовать его в качестве собственного актива.

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Это буквально козырь. Ожидание того, что Трамп вернется, является для Путина благом. …Он может этим поиграть. Он может использовать это как своеобразное предупреждение - испугать украинцев, европейцев, остальной мир, - объясняет бывшая советница Белого дома.

Фиона Хилл убеждена, что кремлевский диктатор достаточно уверен, поскольку имеет определенный опыт общения с Трампом и ожидает, что в случае возвращения в кресло Белого дома тот быстро обратит ситуацию с войной в Украине в пользу Кремля.

И, вы знаете, очевидно, у Путина уже некоторое время номер Трампа, он знает, как им манипулировать. …Он очень хорошо умеет льстить Трампу. Он считает Трампа активом во многих отношениях, – отмечает политолог.

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По ее мнению, в настоящее время кремлевский диктатор ощущает возможность завершить преступную войну против Украины в свою пользу.

Хилл подчеркнула, что Россия хотела бы, чтобы война в Украине закончилась, но на условиях Путина: без возвращения территории, с возможностью оказывать давление на Украину в долгосрочной перспективе и без репараций.

Путин уверен, что сможет разжечь "культ войны" повсюду. ... Все, что говорит Трамп о Европе и европейской безопасности, о мировых и глобальных делах, об Украине, все, что происходит на Капитолийском холме - для Путина это лишь знак того, что снова все быстро изменится в его пользу, - отмечает прежняя советница Белого дома.

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