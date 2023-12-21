Путін має контакти Трампа і може маніпулювати ним — The Guardian
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Путін має контакти Трампа і може маніпулювати ним — The Guardian

Путін та Трамп
Джерело:  The Guardian

На переконання ексрадниці Білого дому з питань Росії Фіони Хілл, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін зберігає контакти із експрезидентом США Дональдом Трампом та планує використати його у якості власного активу. 

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Це буквально козир. Очікування того, що Трамп повернеться, є для Путіна благом. … Він може цим пограти. Він може використати це як своєрідне попередження - налякати українців, європейців, решту світу, - пояснює колишня радниця Білого дому.

Фіона Хілл переконана, що кремлівський диктатор доволі впевнений, оскільки має певний досвід спілкування із Трампом і очікує, що у разі повернення у крісло Білого дому той швидко оберне ситуацію із війною в Україні на користь Кремля.

І, ви знаєте, очевидно, у Путіна вже деякий час є номер Трампа, він знає, як ним маніпулювати. … Він дуже добре вміє лестити Трампу. Він вважає Трампа активом у багатьох відношеннях, - наголошує політолог.

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На її думку, наразі кремлівський диктатор відчуває змогу завершити злочинну війну проти України на власну користь.

Хілл підкреслила, що Росія хотіла б, щоб війна в Україні закінчилася, але на умовах Путіна: без повернення території, з можливістю чинити тиск на Україну в довгостроковій перспективі і без репарацій.

Путін упевнений, що зможе розпалити "культ війни" всюди. ... Все, що говорить Трамп про Європу та європейську безпеку, про світові та глобальні справи, про Україну, все, що відбувається на Капітолійському пагорбі - для Путіна це лише знак того, що знову все швидко зміниться на його користь, - зазначає колишня радниця Білого дому.

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