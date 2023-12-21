Путін має контакти Трампа і може маніпулювати ним — The Guardian

На переконання ексрадниці Білого дому з питань Росії Фіони Хілл, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін зберігає контакти із експрезидентом США Дональдом Трампом та планує використати його у якості власного активу.

Путін вже побудував плани на рахунок Трампа

Це буквально козир. Очікування того, що Трамп повернеться, є для Путіна благом. … Він може цим пограти. Він може використати це як своєрідне попередження - налякати українців, європейців, решту світу, - пояснює колишня радниця Білого дому. Поширити

Фіона Хілл переконана, що кремлівський диктатор доволі впевнений, оскільки має певний досвід спілкування із Трампом і очікує, що у разі повернення у крісло Білого дому той швидко оберне ситуацію із війною в Україні на користь Кремля.

І, ви знаєте, очевидно, у Путіна вже деякий час є номер Трампа, він знає, як ним маніпулювати. … Він дуже добре вміє лестити Трампу. Він вважає Трампа активом у багатьох відношеннях, - наголошує політолог. Поширити

Що відомо про надії Путіна на перемогу Трампа на виборах у США

На її думку, наразі кремлівський диктатор відчуває змогу завершити злочинну війну проти України на власну користь.

Хілл підкреслила, що Росія хотіла б, щоб війна в Україні закінчилася, але на умовах Путіна: без повернення території, з можливістю чинити тиск на Україну в довгостроковій перспективі і без репарацій.