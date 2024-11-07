Путін на "Валдаї" лицемірно розхвалив Трампа як нового президента США

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін виступив 7 листопада уСочі на пленарному засіданні клубу "Валдай". Окрім звичної маячні про видатну роль Росії у світовій політиці, кривавий диктатор несподівано “завалив компліментами” новообраного президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Путін лицемірно розхвалив Трампа на пленарній сесії клубу «Валдай» в Сочі.
- Путін заявив, що Росія готова співпрацювати з будь-яким президентом США, вибраним народом.
- Аналіз виступу Путіна на «Валдаї» відкриває питання лицемірства та стратегічних рухів Росії у міжнародній політиці.
Путін лицемірно розхвалив Трампа
Так, Путін лицемірно заявив, що “дурна і нецікава людина не могла б опинитися на вершині влади в США”.
І похвалив Трампа: буцімто на Путіна справила враження поведінка Трампа під час замаху, "він мужня людина".
Також Путін сказав, що Трампа у його перший президентський термін зацькували, "він боявся крок зробити".
А потім привітав Трампа з обранням на пост президента США.
Також російський диктатор заявив, готовий вести дискусію із Трампом.
Росія готова працювати з будь-яким президентом США, якому довірить американський народ, — брехливо запевнив Путін.
Також Путін неочікувано повідомив, що “передвиборчі заяви Трампа заслуговують на увагу”.
Путін все-таки міг привітати Трампа
Російське інтернет-видання “Вёрстка”, яке позиціонує себе як незалежне медіа, поспілкувалося з анонімними джерелами, які близькі до Кремля, а також інсайдерами з парламенту РФ.
Окрім того, вказано, що це здійснювалося через "знайомих" лінією російського МЗС.
Таким чином еліти висловлюють надію, що завдяки Трампу покращаться позиції Росії у війні з Україною. Надії пов'язані, в першу чергу, зі скороченням допомоги Україні в ході "спецоперації" (так влада РФ називає повномасштабне військове вторгнення в Україну — ред.).
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