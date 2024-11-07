Путін на "Валдаї" лицемірно розхвалив Трампа як нового президента США
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Путін на "Валдаї" лицемірно розхвалив Трампа як нового президента США

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін виступив 7 листопада уСочі на пленарному засіданні клубу "Валдай". Окрім звичної маячні про видатну роль Росії у світовій політиці, кривавий диктатор несподівано “завалив компліментами” новообраного президента США Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Путін лицемірно розхвалив Трампа на пленарній сесії клубу «Валдай» в Сочі.
  • Путін заявив, що Росія готова співпрацювати з будь-яким президентом США, вибраним народом.
  • Аналіз виступу Путіна на «Валдаї» відкриває питання лицемірства та стратегічних рухів Росії у міжнародній політиці.

Путін лицемірно розхвалив Трампа

Так, Путін лицемірно заявив, що “дурна і нецікава людина не могла б опинитися на вершині влади в США”.

І похвалив Трампа: буцімто на Путіна справила враження поведінка Трампа під час замаху, "він мужня людина".

Також Путін сказав, що Трампа у його перший президентський термін зацькували, "він боявся крок зробити".

А потім привітав Трампа з обранням на пост президента США.

Також російський диктатор заявив, готовий вести дискусію із Трампом.

Росія готова працювати з будь-яким президентом США, якому довірить американський народ, — брехливо запевнив Путін.

Також Путін неочікувано повідомив, що “передвиборчі заяви Трампа заслуговують на увагу”.

Путін все-таки міг привітати Трампа

Російське інтернет-видання “Вёрстка”, яке позиціонує себе як незалежне медіа, поспілкувалося з анонімними джерелами, які близькі до Кремля, а також інсайдерами з парламенту РФ.

Останні стверджують, що вітання Дональду Трампу уже передали заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, керівник "Сбера" Герман Греф, а також голови обох палат парламенту Валентина Матвієнко та В'ячеслав Володін.

Окрім того, вказано, що це здійснювалося через "знайомих" лінією російського МЗС.

Таким чином еліти висловлюють надію, що завдяки Трампу покращаться позиції Росії у війні з Україною. Надії пов'язані, в першу чергу, зі скороченням допомоги Україні в ході "спецоперації" (так влада РФ називає повномасштабне військове вторгнення в Україну — ред.).

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