Нелегітимний президент РФ Володимир Путін виступив 7 листопада уСочі на пленарному засіданні клубу "Валдай". Окрім звичної маячні про видатну роль Росії у світовій політиці, кривавий диктатор несподівано “завалив компліментами” новообраного президента США Дональда Трампа.

Путін лицемірно розхвалив Трампа

Так, Путін лицемірно заявив, що “дурна і нецікава людина не могла б опинитися на вершині влади в США”.

І похвалив Трампа: буцімто на Путіна справила враження поведінка Трампа під час замаху, "він мужня людина".

Також Путін сказав, що Трампа у його перший президентський термін зацькували, "він боявся крок зробити".

А потім привітав Трампа з обранням на пост президента США.

Також російський диктатор заявив, готовий вести дискусію із Трампом.

Росія готова працювати з будь-яким президентом США, якому довірить американський народ, — брехливо запевнив Путін.

Також Путін неочікувано повідомив, що “передвиборчі заяви Трампа заслуговують на увагу”.

Путін все-таки міг привітати Трампа

Російське інтернет-видання “Вёрстка”, яке позиціонує себе як незалежне медіа, поспілкувалося з анонімними джерелами, які близькі до Кремля, а також інсайдерами з парламенту РФ.

Останні стверджують, що вітання Дональду Трампу уже передали заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, керівник "Сбера" Герман Греф, а також голови обох палат парламенту Валентина Матвієнко та В'ячеслав Володін. Поширити

Окрім того, вказано, що це здійснювалося через "знайомих" лінією російського МЗС.