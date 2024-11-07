Байден обратился к американцам после победы Трампа на президентских выборах — видео
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Байден обратился к американцам после победы Трампа на президентских выборах — видео

Байден
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Источник:  Суспільне

Президент США Джо Байден 7 ноября обратился к американцам. Накануне стало известно, что его партия проиграла на президентских выборах Дональду Трампу, а также Сенат.

Главные тезисы

  • Джо Байден обратился к американцам после поражения на выборах против Трампа, подчеркнув важность национального единства.
  • Байден выразил благодарность вице-президентке Камале Гаррис и призвал избирателей не сдаваться, продолжать работать и верить в будущее.
  • Поражение на выборах стало вызовом для Демократической партии, но Байден подчеркнул необходимость подняться и вернуться, сохраняя веру и работая над будущим Америки.

Байден обратился к американцам

Лидер США сообщил, что поздравил избранного президента Трампа с победой. Байден добавил, что его администрация сделает все, чтобы мирно передать власть.

Более 200 лет Америка воплощала большой эксперимент по самоуправлению. Люди голосуют и выбирают лидеров и делают это спокойно. Что касается демократии — воля людей всегда главная.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Джо Байден рассказал и о своем вчерашнем разговоре с вице-президентом Камалой Гаррис. Он поблагодарил ее за предвыборную кампанию и в целом за работу:

Она была партнершей и государственной служащей. Она провела вдохновившую кампанию и все смогли увидеть то, за что я так рано стал ценить ее характер. Она имеет крепкий стержень. У нее сильный характер, это правда. Она отдала все свое сердце и все усилия, и она и вся ее команда должны гордиться кампанией, которую они провели.

По словам Джозефа Байдена, его команда оставляет после себя сильнейшую экономику в мире.

Он также призвал избирателей не сдаваться и продолжать двигаться и работать, несмотря ни на что, сохраняя веру. Чиновник акцентировал, что "характер показывается тогда, когда мы встаем" и что нынешнее поражение не тотальное, ведь Демократическая партия проиграла "в этой битве, за Америку нашей мечты, но пора подниматься и возвращаться".

Вам больно, я вас слышу и вижу, но не забывайте обо всем, чего мы добились. Это было историческое президентство. Не потому, что я был президентом, а потому, что мы сделали, то, что вы сделали. Это было президентство всех американцев.

Выборы в США в 2024 году

5 ноября в США состоялись выборы — президентские и в обе палаты Конгресса.

За пост президента соревновались бывший президент, республиканец Дональд Трамп и действующая вице-президент, демократ Камала Гаррис.

Как свидетельствует американская Национальная карта результатов выборов, Трамп набрал более 270 голосов избирателей минимально необходимых для победы. Он уже объявил о своей победе.

Гаррис признала свое поражение и поздравила Трампа с победой.

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