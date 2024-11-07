Байден обратился к американцам после победы Трампа на президентских выборах — видео

Президент США Джо Байден 7 ноября обратился к американцам. Накануне стало известно, что его партия проиграла на президентских выборах Дональду Трампу, а также Сенат.
Главные тезисы
- Джо Байден обратился к американцам после поражения на выборах против Трампа, подчеркнув важность национального единства.
- Байден выразил благодарность вице-президентке Камале Гаррис и призвал избирателей не сдаваться, продолжать работать и верить в будущее.
- Поражение на выборах стало вызовом для Демократической партии, но Байден подчеркнул необходимость подняться и вернуться, сохраняя веру и работая над будущим Америки.
Байден обратился к американцам
Лидер США сообщил, что поздравил избранного президента Трампа с победой. Байден добавил, что его администрация сделает все, чтобы мирно передать власть.
Джо Байден рассказал и о своем вчерашнем разговоре с вице-президентом Камалой Гаррис. Он поблагодарил ее за предвыборную кампанию и в целом за работу:
По словам Джозефа Байдена, его команда оставляет после себя сильнейшую экономику в мире.
Он также призвал избирателей не сдаваться и продолжать двигаться и работать, несмотря ни на что, сохраняя веру. Чиновник акцентировал, что "характер показывается тогда, когда мы встаем" и что нынешнее поражение не тотальное, ведь Демократическая партия проиграла "в этой битве, за Америку нашей мечты, но пора подниматься и возвращаться".
Вам больно, я вас слышу и вижу, но не забывайте обо всем, чего мы добились. Это было историческое президентство. Не потому, что я был президентом, а потому, что мы сделали, то, что вы сделали. Это было президентство всех американцев.
Выборы в США в 2024 году
5 ноября в США состоялись выборы — президентские и в обе палаты Конгресса.
За пост президента соревновались бывший президент, республиканец Дональд Трамп и действующая вице-президент, демократ Камала Гаррис.
Как свидетельствует американская Национальная карта результатов выборов, Трамп набрал более 270 голосов избирателей минимально необходимых для победы. Он уже объявил о своей победе.
Гаррис признала свое поражение и поздравила Трампа с победой.
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