Байден звернувся до американців після перемоги Трампа на президентських виборах — відео

Президент США Джо Байден 7 листопада звернувся до американців. Напередодні стало відомо, що його партія програла на президентських виборах Дональду Трампу, а також у Сенат.

Байден звернувся до американців

Лідер США повідомив, що привітав обраного президента Трампа з перемогою. Байден додав, що його адміністрація зробить усе, аби мирно передати владу.

Понад 200 років Америка втілювала великий експеримент із самоврядування. Люди голосують і вибирають лідерів і роблять це спокійно. Щодо демократії — воля людей завжди є головною. Джо Байден Президент США

Джо Байден розповів і про свою вчорашню розмову з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він подякував їй за передвиборчу кампанію та загалом за працю:

Вона була партнеркою і державною службовицею. Вона провела кампанію, що надихнула, і всі змогли побачити те, за що я так рано став цінувати її характер. Вона має міцний стрижень. У неї сильний характер, це правда. Вона віддала все своє серце і всі свої зусилля, і вона і вся її команда повинні пишатися кампанією, яку вони провели. Поширити

За словами Джозефа Байдена, його команда залишає після себе найсильнішу економіку у світі.

Він також закликав виборців не здаватися і продовжувати рухатися та працювати, попри все, зберігаючи віру. Посадовець акцентував, що "характер показується тоді, коли ми встаємо" і що теперішня поразка не тотальна, адже Демократична партія програла "в цій битві, за Америку нашої мрії, але час підійматися і повертатися".

Вам боляче, я вас чую і бачу, але не забувайте про все, чого ми досягли. Це було історичне президентство. Не тому, що я був президентом, а через те, що ми зробили, те, що ви зробили. Це було президентство всіх американців.

Вибори у США 2024 року

5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу.

За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс.

Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав понад 270 голосів виборників мінімально необхідних для перемоги. Він вже оголосив про свою перемогу.

Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.