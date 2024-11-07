Байден звернувся до американців після перемоги Трампа на президентських виборах — відео

Президент США Джо Байден 7 листопада звернувся до американців. Напередодні стало відомо, що його партія програла на президентських виборах Дональду Трампу, а також у Сенат.
Головні тези:
- Джо Байден звернувся до американців після поразки на виборах проти Трампа, обіцяючи мирну передачу влади.
- Байден висловив вдячність віцепрезидентці Камалі Гарріс за її роботу та натхнення під час передвиборчої кампанії.
- Лідер США закликав виборців не здаватися, продовжувати працювати і вірити у майбутнє.
- Попри поразку на виборах, Байден наголосив на досягненнях своєї команди та важливості національної єдності.
Байден звернувся до американців
Лідер США повідомив, що привітав обраного президента Трампа з перемогою. Байден додав, що його адміністрація зробить усе, аби мирно передати владу.
Джо Байден розповів і про свою вчорашню розмову з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він подякував їй за передвиборчу кампанію та загалом за працю:
За словами Джозефа Байдена, його команда залишає після себе найсильнішу економіку у світі.
Він також закликав виборців не здаватися і продовжувати рухатися та працювати, попри все, зберігаючи віру. Посадовець акцентував, що "характер показується тоді, коли ми встаємо" і що теперішня поразка не тотальна, адже Демократична партія програла "в цій битві, за Америку нашої мрії, але час підійматися і повертатися".
Вам боляче, я вас чую і бачу, але не забувайте про все, чого ми досягли. Це було історичне президентство. Не тому, що я був президентом, а через те, що ми зробили, те, що ви зробили. Це було президентство всіх американців.
Вибори у США 2024 року
5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу.
За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс.
Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав понад 270 голосів виборників мінімально необхідних для перемоги. Він вже оголосив про свою перемогу.
Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.
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