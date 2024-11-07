Адміністрація Байдена планує терміново виділити Україні 6 млрд долларів допомоги
Категорія
Економіка
Дата публікації

Адміністрація Байдена планує терміново виділити Україні 6 млрд долларів допомоги

Джо Байден
Джерело:  Politico

Представники чинного президента США Джо Байдена з Білого дому хочу терміново виділити Україні 6 млрд доларів, які ще залишаються на військову допомогу. 

Головні тези:

  • Адміністрація Байдена планує терміново надати Україні 6 млрд доларів військової допомоги.
  • Швидке виділення коштів може стати проблемою через обмеження виробництва озброєнь в США.
  • Ключовою перешкодою для швидкої передачі допомоги Україні є обмежені запаси американських військових.
  • Білій дому важливо встигнути передати кошти до інавгурації Трампа для продовження поставок військової допомоги.
  • Пентагон заявляє про продовження надання допомоги Україні, незважаючи на можливі складнощі. 

Що відомо про наміри Білого дому надати Україні допомогу у 6 млрд доларів

Зазначається, що виділити кошти планують до інавгурації новообраного президента, республіканця Дональда Трампа.

За інформацією журналіста видання, у Байдена очікують, що поставки військової допомоги Україні припиняться після вступу Трампа на посаду.

Наголошується, що наразі план Білого дому є єдиною змогою продовжити поставки військової допомоги Україні.

У Байдена планують терміново передати Україні 6 млрд доларів військової допомоги
Джо Байдена

Але проблеми величезні. Зазвичай потрібні місяці, щоб боєприпаси і обладнання потрапили в Україну після оголошення пакету допомоги, тому все, що буде розгорнуто в найближчі тижні, швидше за все, не прибуде в повному обсязі до адміністрації Трампа, а наступний лідер може зупинити поставки ще до того, як вони опиняться на місці, — зазначають автори матеріалу.

Що заважає реалізації США швидкої допомоги Україні

Підкреслюється, що ключовою причиною, яка стає на заваді намірам з швидкої передачі військової допомоги Україні, є той факт, що США можуть відправляти лише ту допомогу, яка вже є серед запасів амриканських військових.

Хоча за рахунок виділених коштів Міноборони США отримує відшкодування за поставлені Україні озброєння, все залежатиме від того, наскільки швидко вдасться виробити артилерійські снаряди і інші озброєння, а також контракти на виготовлення озброєнь на заміну переданих Україні.

Ми щомісяця відправляємо все, що може виробляти промисловість, але проблема в тому, що ви можете відправляти ці речі лише в міру їх виробництва. Адміністрація могла б зануритися в запаси і відправити обладнання швидше, але неясно, чи захоче Пентагон це робити, оскільки це вплине на його власну готовність, — пояснює колишній співробітник бюджетного відділу Пентагону Марк Кансіан.

За словами речника Міноборони США Чарлі Дітца, Пентагон продовжуватиме надавати сертифіковану допомогу Україні.

Згадана сума в 6 мільярдів доларів — це залишок від схваленого в квітні фінансування для України у розмірі 61 мільярд доларів. Ці кошти розділені на два потоки: 4,3 мільярда доларів на поповнення наявних запасів армії США і 2,1 мільярда доларів на укладання контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання зброї

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