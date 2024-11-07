Представники чинного президента США Джо Байдена з Білого дому хочу терміново виділити Україні 6 млрд доларів, які ще залишаються на військову допомогу.
Головні тези:
- Адміністрація Байдена планує терміново надати Україні 6 млрд доларів військової допомоги.
- Швидке виділення коштів може стати проблемою через обмеження виробництва озброєнь в США.
- Ключовою перешкодою для швидкої передачі допомоги Україні є обмежені запаси американських військових.
- Білій дому важливо встигнути передати кошти до інавгурації Трампа для продовження поставок військової допомоги.
- Пентагон заявляє про продовження надання допомоги Україні, незважаючи на можливі складнощі.
Що відомо про наміри Білого дому надати Україні допомогу у 6 млрд доларів
Зазначається, що виділити кошти планують до інавгурації новообраного президента, республіканця Дональда Трампа.
За інформацією журналіста видання, у Байдена очікують, що поставки військової допомоги Україні припиняться після вступу Трампа на посаду.
Наголошується, що наразі план Білого дому є єдиною змогою продовжити поставки військової допомоги Україні.
Що заважає реалізації США швидкої допомоги Україні
Підкреслюється, що ключовою причиною, яка стає на заваді намірам з швидкої передачі військової допомоги Україні, є той факт, що США можуть відправляти лише ту допомогу, яка вже є серед запасів амриканських військових.
Хоча за рахунок виділених коштів Міноборони США отримує відшкодування за поставлені Україні озброєння, все залежатиме від того, наскільки швидко вдасться виробити артилерійські снаряди і інші озброєння, а також контракти на виготовлення озброєнь на заміну переданих Україні.
За словами речника Міноборони США Чарлі Дітца, Пентагон продовжуватиме надавати сертифіковану допомогу Україні.
Згадана сума в 6 мільярдів доларів — це залишок від схваленого в квітні фінансування для України у розмірі 61 мільярд доларів. Ці кошти розділені на два потоки: 4,3 мільярда доларів на поповнення наявних запасів армії США і 2,1 мільярда доларів на укладання контрактів з американськими оборонними компаніями на постачання зброї
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