Що відомо про наміри Білого дому надати Україні допомогу у 6 млрд доларів

Зазначається, що виділити кошти планують до інавгурації новообраного президента, республіканця Дональда Трампа.

За інформацією журналіста видання, у Байдена очікують, що поставки військової допомоги Україні припиняться після вступу Трампа на посаду.

Наголошується, що наразі план Білого дому є єдиною змогою продовжити поставки військової допомоги Україні.

Джо Байдена

Але проблеми величезні. Зазвичай потрібні місяці, щоб боєприпаси і обладнання потрапили в Україну після оголошення пакету допомоги, тому все, що буде розгорнуто в найближчі тижні, швидше за все, не прибуде в повному обсязі до адміністрації Трампа, а наступний лідер може зупинити поставки ще до того, як вони опиняться на місці, — зазначають автори матеріалу. Поширити

Що заважає реалізації США швидкої допомоги Україні

Підкреслюється, що ключовою причиною, яка стає на заваді намірам з швидкої передачі військової допомоги Україні, є той факт, що США можуть відправляти лише ту допомогу, яка вже є серед запасів амриканських військових.

Хоча за рахунок виділених коштів Міноборони США отримує відшкодування за поставлені Україні озброєння, все залежатиме від того, наскільки швидко вдасться виробити артилерійські снаряди і інші озброєння, а також контракти на виготовлення озброєнь на заміну переданих Україні.

Ми щомісяця відправляємо все, що може виробляти промисловість, але проблема в тому, що ви можете відправляти ці речі лише в міру їх виробництва. Адміністрація могла б зануритися в запаси і відправити обладнання швидше, але неясно, чи захоче Пентагон це робити, оскільки це вплине на його власну готовність, — пояснює колишній співробітник бюджетного відділу Пентагону Марк Кансіан. Поширити

За словами речника Міноборони США Чарлі Дітца, Пентагон продовжуватиме надавати сертифіковану допомогу Україні.