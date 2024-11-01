США надають Україні нову військову допомогу на суму 425 млн дол

Міністерство оборони США 1 листопада оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 млн дол.
Головні тези:
- Міністерство оборони США виділило новий пакет військової допомоги для України на суму 425 млн дол.
- Озброєння надається зі складів армії США та включає боєприпаси, ракетні системи, артилерійські снаряди, комплекси Javelin та багато іншого.
- Цей пакет допоможе Україні захиститися від російської агресії та задовольнити нагальні потреби на полі бою.
Україна отримає новий пакет військової допомоги від США
Новий пакет військової допомоги надається за президентськими повноваженнями зі скорочення запасів (Presidential Drawdown Authority, PDA), тобто постачання зброї буде зі складів армії США.
У новий пакет увійшли:
боєприпаси до систем NASAMS і HIMARS,
ракети Stinger,
мобільні ракетні системи c-UAS,
боєприпаси класу «повітря-земля»,
155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди,
протитанкові снаряди TOW,
комплекси Javelin та AT-4,
бронетранспортери Stryker.
Він також містить стрілецьку зброю та боєприпаси, медичне обладнання, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання й транспортування.
Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні
16 жовтня американський лідер Джо Байден оголосив новий пакет для ЗСУ за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.
У пакет увійшли:
засоби ППО,
боєприпаси класу "повітря-земля",
бронетехніка,
"критично важливі боєприпаси".
Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі:
сотні перехоплювачів ППО,
десятки тактичних систем ППО,
додаткові артилерійські системи,
значну кількість боєприпасів,
сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти,
тисячі броньованих машин.
Своєю чергою Зеленський поінформував Байдена про План перемоги України. І лідери доручили своїм командам провести консультації щодо подальших кроків.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-