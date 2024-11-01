США надають Україні нову військову допомогу на суму 425 млн дол
Категорія
Світ
Дата публікації

США надають Україні нову військову допомогу на суму 425 млн дол

U.S. Department of Defense
Javelin
Read in English

Міністерство оборони США 1 листопада оголосило про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 млн дол.

Головні тези:

  • Міністерство оборони США виділило новий пакет військової допомоги для України на суму 425 млн дол.
  • Озброєння надається зі складів армії США та включає боєприпаси, ракетні системи, артилерійські снаряди, комплекси Javelin та багато іншого.
  • Цей пакет допоможе Україні захиститися від російської агресії та задовольнити нагальні потреби на полі бою.

Україна отримає новий пакет військової допомоги від США

Новий пакет військової допомоги надається за президентськими повноваженнями зі скорочення запасів (Presidential Drawdown Authority, PDA), тобто постачання зброї буде зі складів армії США.

У новий пакет увійшли:

  • боєприпаси до систем NASAMS і HIMARS,

  • ракети Stinger,

  • мобільні ракетні системи c-UAS,

  • боєприпаси класу «повітря-земля»,

  • 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди,

  • протитанкові снаряди TOW,

  • комплекси Javelin та AT-4,

  • бронетранспортери Stryker.

Він також містить стрілецьку зброю та боєприпаси, медичне обладнання, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання й транспортування.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 членами Альянсу і партнерами у межах Контактної групи з оборони України і пов'язаних з нею коаліцій сил і засобів для задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії, — заявили у Міноборони.

Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні

16 жовтня американський лідер Джо Байден оголосив новий пакет для ЗСУ за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

У пакет увійшли:

  • засоби ППО,

  • боєприпаси класу "повітря-земля",

  • бронетехніка,

  • "критично важливі боєприпаси".

Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі:

  • сотні перехоплювачів ППО,

  • десятки тактичних систем ППО,

  • додаткові артилерійські системи,

  • значну кількість боєприпасів,

  • сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти,

  • тисячі броньованих машин.

Своєю чергою Зеленський поінформував Байдена про План перемоги України. І лідери доручили своїм командам провести консультації щодо подальших кроків.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
США виділили новий пакет Україні на 375 млн дол. Що туди увійшло
The White House
США виділили новий пакет Україні на 375 млн дол. Що туди увійшло
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США оприлюднили вміст нового пакета допомоги для України
HIMARS
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США нададуть Україні 20 млрд дол кредиту. Про що йдеться
Володимир Зеленський
США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?