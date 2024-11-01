США надають Україні нову військову допомогу на суму 425 млн дол

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з близько 50 членами Альянсу і партнерами у межах Контактної групи з оборони України і пов'язаних з нею коаліцій сил і засобів для задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії, — заявили у Міноборони.