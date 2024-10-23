США нададуть Україні 20 млрд дол кредиту. Про що йдеться
Категорія
Світ
Дата публікації

США нададуть Україні 20 млрд дол кредиту. Про що йдеться

Володимир Зеленський
США

Уряд США погодився виділити свою частку в розмірі 20 млрд дол в більш масштабний кредит G7 для України, який надаватиметься під гарантії прибутку від заморожених активів РФ.

Головні тези:

  • США погодилися надати Україні 20 млрд дол як частку кредиту G7 під гарантію прибутку від заморожених активів РФ.
  • Група семи має намір надати Україні 50 млрд дол кредиту до кінця року, що сприятиме захисту та стійкості країни.
  • Україна також отримає 35 млрд євро кредиту від ЄС, що допоможе покрити витрати на співробітництво з ЄС та G7.

США нададуть Україні 20 млрд дол кредиту

Про це заявила 23 жовтня міністр фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі в Вашингтоні з главою Мінфіну України Сергієм Марченком.

Група семи має намір надати Україні $50 мільярдів кредиту до кінця цього року. І Сполучені Штати приєднаються до G7, щоби виділити Україні позику в розмірі 20 млрд дол, яка буде погашена коштом доходів, отриманих від власних активів Росії.

Джанет Єллен і Сергій Марченко

Про рішення США надати Україні 20 млрд дол із заморожених російських активів повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Є зараз важлива новина зі Сполучених Штатів: Америка ухвалила рішення надати 20 млрд дол. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про 50 млрд дол для України — для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій Групі семи.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Україна отримає 35 млрд євро кредиту від ЄС

Рада ЄС 23 жовтня остаточно ухвалила, за письмовою процедурою, виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро, виплати та обслуговування по якому здійснюватимуться з надзвичайних надходжень від заморожених в ЄС російських активів.

Після успішного завершення письмової процедури, Рада ЄС сьогодні ухвалила пакет фінансової допомоги для України, включаючи надзвичайний кредит макрофінансової допомоги у розмірі до 35 млрд євро та механізм кредитного співробітництва, який допоможе Україні виплачувати ці кредити в обсязі до 45 млрд євро, які надаються ЄС та партнерами по G7.

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