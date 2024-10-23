США нададуть Україні 20 млрд дол кредиту. Про що йдеться

Уряд США погодився виділити свою частку в розмірі 20 млрд дол в більш масштабний кредит G7 для України, який надаватиметься під гарантії прибутку від заморожених активів РФ.

США нададуть Україні 20 млрд дол кредиту

Про це заявила 23 жовтня міністр фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі в Вашингтоні з главою Мінфіну України Сергієм Марченком.

Група семи має намір надати Україні $50 мільярдів кредиту до кінця цього року. І Сполучені Штати приєднаються до G7, щоби виділити Україні позику в розмірі 20 млрд дол, яка буде погашена коштом доходів, отриманих від власних активів Росії.

Джанет Єллен і Сергій Марченко

Про рішення США надати Україні 20 млрд дол із заморожених російських активів повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Є зараз важлива новина зі Сполучених Штатів: Америка ухвалила рішення надати 20 млрд дол. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про 50 млрд дол для України — для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій Групі семи. Володимир Зеленський Президент України

Україна отримає 35 млрд євро кредиту від ЄС

Рада ЄС 23 жовтня остаточно ухвалила, за письмовою процедурою, виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро, виплати та обслуговування по якому здійснюватимуться з надзвичайних надходжень від заморожених в ЄС російських активів.