США нададуть Україні 20 млрд дол кредиту. Про що йдеться

Уряд США погодився виділити свою частку в розмірі 20 млрд дол в більш масштабний кредит G7 для України, який надаватиметься під гарантії прибутку від заморожених активів РФ.
Головні тези:
- США погодилися надати Україні 20 млрд дол як частку кредиту G7 під гарантію прибутку від заморожених активів РФ.
- Група семи має намір надати Україні 50 млрд дол кредиту до кінця року, що сприятиме захисту та стійкості країни.
- Україна також отримає 35 млрд євро кредиту від ЄС, що допоможе покрити витрати на співробітництво з ЄС та G7.
США нададуть Україні 20 млрд дол кредиту
Про це заявила 23 жовтня міністр фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі в Вашингтоні з главою Мінфіну України Сергієм Марченком.
Група семи має намір надати Україні $50 мільярдів кредиту до кінця цього року. І Сполучені Штати приєднаються до G7, щоби виділити Україні позику в розмірі 20 млрд дол, яка буде погашена коштом доходів, отриманих від власних активів Росії.
Про рішення США надати Україні 20 млрд дол із заморожених російських активів повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Україна отримає 35 млрд євро кредиту від ЄС
Рада ЄС 23 жовтня остаточно ухвалила, за письмовою процедурою, виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро, виплати та обслуговування по якому здійснюватимуться з надзвичайних надходжень від заморожених в ЄС російських активів.
Після успішного завершення письмової процедури, Рада ЄС сьогодні ухвалила пакет фінансової допомоги для України, включаючи надзвичайний кредит макрофінансової допомоги у розмірі до 35 млрд євро та механізм кредитного співробітництва, який допоможе Україні виплачувати ці кредити в обсязі до 45 млрд євро, які надаються ЄС та партнерами по G7.
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