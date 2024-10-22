Європарламент схвалив надання Україні кредиту на суму до 35 млрд євро

22 жовтня Європейський парламент схвалив надання Україні кредиту до 35 млрд євро. Він буде профінансований коштом майбутніх прибутків від заморожених російських активів.

Україна отримає кредит на суму до 35 млрд євро

За цю ініціативу проголосували 518 депутатів, 56 були проти, а 61 утримався.

Кредит є частиною макрофінансової допомоги (MFA) від ЄС в рамках домовленостей G7, ухвалених у червні 2023 року, і входить до загального пакета фінансової підтримки України на суму до 50 мільярдів доларів. Остаточний розмір допомоги ЄС може бути меншим, залежно від участі інших країн G7.

Кошти для погашення кредиту будуть отримані з доходів від заморожених активів Центрального банку Росії, що знаходяться в ЄС. Гроші використовуватимуться на погашення боргів перед ЄС та іншими партнерами G7. Україна матиме свободу використання отриманих коштів. Поширити

Кредит має бути надано до кінця 2025 року, але його отримання залежатиме від виконання Україною умов, які включатимуть підтримку демократичних стандартів, прав людини та інших положень меморандуму про взаєморозуміння.

Після голосування Європарламенту документ буде затверджено Радою ЄС і набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що це важливий внесок ЄС у рамках пакету G7, який допоможе Україні вирішити нагальні фінансові питання.

Британія готує кредит для України майже у 3 млрд доларів з заморожених активів РФ

Зазначається, що цей кредит є внеском Британії у рамках кредитної програми партнерів з G7 з допомоги Україні у розмірі 50 млрд доларів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Кредит Великої Британії у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів призначений для бюджетної підтримки військових витрат України, що дозволить українцям інвестувати в ключове обладнання для підтримки їхніх зусиль проти Росії, таке як протиповітряна оборона, артилерія і більш широка технічна підтримка. Ця допомога є додатковою до існуючої військової допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, яку Прем'єр-міністр підтвердив протягом першого тижня свого перебування на посаді, — підкреслюється у заяві уряду Великої Британії. Поширити