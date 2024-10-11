Україна отримає від Канади пільговий кредит на майже 300 млн дол

11 жовтня Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Четверту додаткову угоду з Урядом Канади щодо додаткового кредиту в обсязі 400 млн канадських дол (майже 300 млн дол США). Кошти буде залучено через Адміністративний рахунок МВФ.

Україна отримає пільговий кредит від Канади

Фінансування в рамках укладеної Угоди буде спрямоване на забезпечення пріоритетних видатків Державного бюджету України.

Канада є одним із лідерів у підтримці України та стратегічним партнером, який надає значну допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення. Пряма бюджетна підтримка з лютого 2022 року сягає понад 5 млрд дол США. Вдячний Уряду та громадянам Канади за солідарність з Україною та вкрай важливий внесок у стабільність фінансової системи України. Сергій Марченко Міністр фінансів України

Додатковий кредит надається на строк 10 років, процентна ставка — 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

Історична угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою діятиме з 1 липня

26 червня Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко та Міністр з просування експорту, міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади Мері Нг виступили зі спільною заявою щодо цієї історичної події.

Оновлена CUFTA принесе користь працівникам, підприємствам і споживачам обох країн, посилюючи торгівельну та економічну співпрацю між Канадою та Україною. Угода зберігає умови доступу до ринку для товарів із Угоди 2017 року та була оновлена, щоб включити розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.

У довгостроковій перспективі оновлена CUFTA зміцнить наше загальне двостороннє економічне партнерство, — йдеться в спільній заяві.