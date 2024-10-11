Украина получит от Канады льготный кредит почти на 300 млн долл
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получит от Канады льготный кредит почти на 300 млн долл

Министерство финансов Украины
Канада
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11 октября Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Четвертое дополнительное соглашение с Правительством Канады по дополнительному кредиту в объеме 400 млн канадских долл. (почти 300 млн долл США). Средства будут привлечены через Административный счет МВФ.

Главные тезисы

  • Украина подписала соглашение с Канадой о получении льготного кредита на 300 млн долл через Административный счет МВФ.
  • Канада оказывает значительную финансовую поддержку Украине, помогая обеспечить стабильность финансовой системы.
  • Средства кредита будут направлены на приоритетные расходы Государственного бюджета Украины.

Украина получит льготный кредит от Канады

Финансирование в рамках Соглашения будет направлено на обеспечение приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.

Канада является одним из лидеров в поддержке Украины и стратегическим партнером, оказывающим значительную помощь с первых дней полномасштабного вторжения. Прямая бюджетная поддержка с февраля 2022 года составляет более 5 млрд долл. США. Благодарен Правительству и гражданам Канады за солидарность с Украиной и очень важный вклад в стабильность финансовой системы Украины.

Сергей Марченко

Сергей Марченко

Министр финансов Украины

Дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка — 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года со дня поступления средств.

Историческое соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой будет действовать с 1 июля

26 июня Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Министр по продвижению экспорта, международной торговли и экономического развития Канады Мэри Нг выступили с совместным заявлением относительно этого исторического события.

Обновленная CUFTA принесет пользу работникам, предприятиям и потребителям обеих стран, усиливая торговое и экономическое сотрудничество между Канадой и Украиной. Соглашение сохраняет условия доступа к рынку товаров с Соглашения 2017 года и было обновлено, чтобы включить разделы об инвестициях, услугах и инклюзивной торговле.

В долгосрочной перспективе обновленная CUFTA укрепит наше общее двустороннее экономическое партнерство, говорится в совместном заявлении.

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