Украина получит от Канады льготный кредит почти на 300 млн долл

11 октября Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Четвертое дополнительное соглашение с Правительством Канады по дополнительному кредиту в объеме 400 млн канадских долл. (почти 300 млн долл США). Средства будут привлечены через Административный счет МВФ.
Главные тезисы
- Украина подписала соглашение с Канадой о получении льготного кредита на 300 млн долл через Административный счет МВФ.
- Канада оказывает значительную финансовую поддержку Украине, помогая обеспечить стабильность финансовой системы.
- Средства кредита будут направлены на приоритетные расходы Государственного бюджета Украины.
Украина получит льготный кредит от Канады
Финансирование в рамках Соглашения будет направлено на обеспечение приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.
Дополнительный кредит предоставляется сроком на 10 лет, процентная ставка — 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года со дня поступления средств.
Историческое соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой будет действовать с 1 июля
26 июня Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Министр по продвижению экспорта, международной торговли и экономического развития Канады Мэри Нг выступили с совместным заявлением относительно этого исторического события.
Обновленная CUFTA принесет пользу работникам, предприятиям и потребителям обеих стран, усиливая торговое и экономическое сотрудничество между Канадой и Украиной. Соглашение сохраняет условия доступа к рынку товаров с Соглашения 2017 года и было обновлено, чтобы включить разделы об инвестициях, услугах и инклюзивной торговле.
В долгосрочной перспективе обновленная CUFTA укрепит наше общее двустороннее экономическое партнерство, говорится в совместном заявлении.
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