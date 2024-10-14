Комітет Європарламенту підтримав надання Україні 35 млрд євро кредиту. Що відомо

Україна стала на крок ближче до отримання кредиту від ЄС

Надання кредиту підтримав 31 член торгового комітету, коли 4 були проти, водночас ніхто не утримався від голосування.

Згодом очікується, що 21-24 жовтня за пропозицію про кредит мають проголосувати у Європейському парламенті. Потім регламент має ухвалити Рада ЄС, який набуде чинності на наступний день після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Позика у 35 млрд євро для України, надання якої планують коштом заморожених активів РФ, є частиною плану в межах ініціативи G7 про загальний кредит на 50 млрд дол.

Україна може отримати 35 млрд євро позики від ЄС

Рада ЄС ввечері 9 жовтня досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро, що буде частиною кредиту від Групи семи, для якого використають прибутки від заморожених активів РФ.

Рада ЄС досягла домовленості щодо надання Україні виняткової позики обсягом до 35 млрд євро та механізму кредитної співпраці, який допоможе Україні виплачувати позики обсягом до 45 млрд євро від Євросоюзу та партнерів з G7. Поширити

Йдеться про європейську частку кредиту на 50 млрд доларів (у євро — 45 млрд) від G7, який буде погашатися коштом майбутніх прибутків від інвестування заморожених суверенних активів РФ, ідею якого лідери погодили у червні.

ЄС планує, щоб кошти стали доступними для України з 2024 року, а кредит був виплачений протягом максимум 45 років.

Нова макрофінансова допомога буде прив’язана до тих самих політичних умов, що й у рамках вже чинного механізму фінансової допомоги від ЄС Ukraine Facility, які викладені у спеціальному плані реформ (Ukraine Plan).