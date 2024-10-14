Комитет Европарламента поддержал предоставление Украине 35 млрд евро кредита. Что известно

Комитет Европейского парламента по вопросам торговли 14 октября одобрил предложение ЕС о предоставлении Украине кредита в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Украина стала на шаг ближе к получению кредита от ЕС

Предоставление кредита поддержал 31 член торгового комитета, когда 4 были против, но никто не воздержался от голосования.

Впоследствии ожидается, что 21-24 октября за предложение о кредите должно проголосовать в Европейском парламенте. Затем регламент должен принять Совет ЕС, который вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Заем в 35 млрд евро для Украины, предоставление которого планируется за счет замороженных активов РФ, является частью плана в рамках инициативы G7 об общем кредите на 50 млрд дол.

Украина может получить 35 млрд евро ссуды от ЕС

Совет ЕС вечером 9 октября достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро, что будет частью кредита от Группы семи, для которого используют доходы от замороженных активов РФ.

Совет ЕС достиг договоренности о предоставлении Украине исключительного займа объемом до 35 млрд евро и механизма кредитного сотрудничества, который поможет Украине выплачивать займы объемом до 45 млрд евро от Евросоюза и партнеров по G7. Поделиться

Речь идет о европейской части кредита на 50 млрд долларов (в евро — 45 млрд) от G7, который будет погашаться на средства будущих доходов от инвестирования замороженных активов РФ, идею которого лидеры согласовали в июне.

ЕС планирует, чтобы средства стали доступны Украине с 2024 года, а кредит был выплачен в течение максимум 45 лет.

Новая макрофинансовая помощь будет привязана к тем же политическим условиям, что и в рамках уже действующего механизма финансовой помощи от ЕС Ukraine Facility, изложенных в специальном плане реформ (Ukraine Plan).