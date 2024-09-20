Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере 35 млрд евро
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Экономика
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Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере 35 млрд евро

Урсула фон дер Ляен
Урсула фон дер Ляен
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕК предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов России.

Главные тезисы

  • Украина получит кредит в размере 35 млрд евро от Европейской комиссии в рамках обязательств G7.
  • Новая финансовая поддержка является важным шагом в поддержке Украины на фоне ее борьбы с российской агрессией.
  • Проблемы с согласованием условий кредита могут возникнуть из-за политической ситуации в США и Европе.

Украина получит новую финансовую поддержку от ЕС

Европейская политик обращает внимание на то, что непрерывные российские атаки являются еще одним подтверждением того, что Украина нуждается в постоянной поддержке со стороны официального Брюсселя.

Европейская комиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательств G7. Это еще один значительный вклад ЕС в восстановление Украины.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии

Недавно журналистам удалось узнать, что официальный Брюссель все же намерен обеспечить новый кредит для Украины в размере от 20 млрд до 40 млрд евро до конца 2024 года независимо от участия США после того, как с согласованным G7 планом кредита на 50 млрд долларов с использованием замороженных. активов РФ возникли проблемы.

Какие проблемы возникли с помощью ЕС для Украины

Издание Politico со ссылкой на своих инсайдеров недавно сообщило, что растущая популярность кандидатки в президенты США Камалы Харрис минимизирует шансы на быстрое согласование условий предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов.

До того, как президент Джо Байден вышел из гонки за Белый дом, перспектива президентства Дональда Трампа подтолкнула дипломатов с обеих сторон Атлантики отложить разногласия, чтобы завершить процесс предоставления кредита до конца года.

Однако западные союзники Украины не слишком торопились, ведь убеждены в том, что Белый дом возглавит Камала Харрис.

По словам инсайдеров, главная идея заключалась в том, чтобы защитить (помощь Украине) от Трампа, но сейчас ситуация с Харрис другая.

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