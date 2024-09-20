Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере 35 млрд евро

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕК предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов России.
Главные тезисы
- Украина получит кредит в размере 35 млрд евро от Европейской комиссии в рамках обязательств G7.
- Новая финансовая поддержка является важным шагом в поддержке Украины на фоне ее борьбы с российской агрессией.
- Проблемы с согласованием условий кредита могут возникнуть из-за политической ситуации в США и Европе.
Украина получит новую финансовую поддержку от ЕС
Европейская политик обращает внимание на то, что непрерывные российские атаки являются еще одним подтверждением того, что Украина нуждается в постоянной поддержке со стороны официального Брюсселя.
Недавно журналистам удалось узнать, что официальный Брюссель все же намерен обеспечить новый кредит для Украины в размере от 20 млрд до 40 млрд евро до конца 2024 года независимо от участия США после того, как с согласованным G7 планом кредита на 50 млрд долларов с использованием замороженных. активов РФ возникли проблемы.
Какие проблемы возникли с помощью ЕС для Украины
Издание Politico со ссылкой на своих инсайдеров недавно сообщило, что растущая популярность кандидатки в президенты США Камалы Харрис минимизирует шансы на быстрое согласование условий предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов.
Однако западные союзники Украины не слишком торопились, ведь убеждены в том, что Белый дом возглавит Камала Харрис.
По словам инсайдеров, главная идея заключалась в том, чтобы защитить (помощь Украине) от Трампа, но сейчас ситуация с Харрис другая.
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