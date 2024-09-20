Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі 35 млрд євро
Категорія
Економіка
Дата публікації

Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі 35 млрд євро

Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів Росії.

Головні тези:

  • Україна отримає кредит у розмірі до 35 млрд євро від Європейської комісії в рамках зобов'язань G7.
  • Нова фінансова підтримка є важливим кроком у підтримці України на тлі її боротьбі з російською агресією.
  • Проблеми з узгодженням умов кредиту можуть виникнути через політичну ситуацію в США та Європі.

Україна отримає нову фінансову підтримку від ЄС

Європейська політикиня звертає увагу на те, що безперервні російські атаки є ще одним підтвердженням того, що Україна потребує постійної підтримки з боку офіційного Брюсселю.

Європейська комісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7. Це ще один значний внесок ЄС у відновлення України.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Нещодавно журналістам вдалося дізнатися, що офіційний Брюссель все ж має намір забезпечити новий кредит для України розміром від 20 млрд до 40 млрд євро до кінця 2024 року незалежно від участі США — після того, як із погодженим G7 планом кредиту на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів РФ виникли проблеми.

Які проблеми виникли з допомогою ЄС для України

Видання Politico з посилання на своїх інсайдерів повідомило, що зростаюча популярність кандидатки в президенти США Камали Гарріс мінімізує шанси на швидке узгодження умов надання Україні кредиту в розмірі 50 млрд доларів.

До того, як президент Джо Байден вийшов з перегонів за Білий дім, перспектива президентства Дональда Трампа підштовхнула дипломатів по обидва боки Атлантики відкласти розбіжності, щоб завершити процес надання кредиту до кінця року.

Проте наразі західні союзники України не надто квапляться, адже переконані в тому, що Білий дім очолить Камала Гарріс.

За словами інсайдерів, головна ідея полягала в тому, щоб захистити (допомогу Україні) від Трампа, але зараз ситуація з Гарріс інша.

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