Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі 35 млрд євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів Росії.
Головні тези:
- Україна отримає кредит у розмірі до 35 млрд євро від Європейської комісії в рамках зобов'язань G7.
- Нова фінансова підтримка є важливим кроком у підтримці України на тлі її боротьбі з російською агресією.
- Проблеми з узгодженням умов кредиту можуть виникнути через політичну ситуацію в США та Європі.
Україна отримає нову фінансову підтримку від ЄС
Європейська політикиня звертає увагу на те, що безперервні російські атаки є ще одним підтвердженням того, що Україна потребує постійної підтримки з боку офіційного Брюсселю.
Нещодавно журналістам вдалося дізнатися, що офіційний Брюссель все ж має намір забезпечити новий кредит для України розміром від 20 млрд до 40 млрд євро до кінця 2024 року незалежно від участі США — після того, як із погодженим G7 планом кредиту на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів РФ виникли проблеми.
Які проблеми виникли з допомогою ЄС для України
Видання Politico з посилання на своїх інсайдерів повідомило, що зростаюча популярність кандидатки в президенти США Камали Гарріс мінімізує шанси на швидке узгодження умов надання Україні кредиту в розмірі 50 млрд доларів.
Проте наразі західні союзники України не надто квапляться, адже переконані в тому, що Білий дім очолить Камала Гарріс.
За словами інсайдерів, головна ідея полягала в тому, щоб захистити (допомогу Україні) від Трампа, але зараз ситуація з Гарріс інша.
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