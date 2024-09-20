Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі 35 млрд євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів Росії.

Україна отримає нову фінансову підтримку від ЄС

Європейська політикиня звертає увагу на те, що безперервні російські атаки є ще одним підтвердженням того, що Україна потребує постійної підтримки з боку офіційного Брюсселю.

Європейська комісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в рамках зобов'язань G7. Це ще один значний внесок ЄС у відновлення України. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

Relentless Russian attacks mean Ukraine needs continued EU support.



The @EU_Commission will provide a loan of up to 35 billion euros to Ukraine as part of the G7 pledge.



This is another major EU contribution to the Ukraine’s recovery. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

Нещодавно журналістам вдалося дізнатися, що офіційний Брюссель все ж має намір забезпечити новий кредит для України розміром від 20 млрд до 40 млрд євро до кінця 2024 року незалежно від участі США — після того, як із погодженим G7 планом кредиту на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів РФ виникли проблеми.

President @ZelenskyyUA, we will continue supporting Ukraine ↓ https://t.co/ooT5OKGA1c — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024

Які проблеми виникли з допомогою ЄС для України

Видання Politico з посилання на своїх інсайдерів повідомило, що зростаюча популярність кандидатки в президенти США Камали Гарріс мінімізує шанси на швидке узгодження умов надання Україні кредиту в розмірі 50 млрд доларів.

До того, як президент Джо Байден вийшов з перегонів за Білий дім, перспектива президентства Дональда Трампа підштовхнула дипломатів по обидва боки Атлантики відкласти розбіжності, щоб завершити процес надання кредиту до кінця року. Поширити

Проте наразі західні союзники України не надто квапляться, адже переконані в тому, що Білий дім очолить Камала Гарріс.