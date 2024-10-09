Совет ЕС одобрил предоставление 35 млрд евро кредита для Украины. Что известно

Совет ЕС вечером 9 октября достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро, что будет частью кредита от Группы семи, для которого используют доходы от замороженных активов РФ.

Украина может получить 35 млрд евро кредита от ЕС

Совет ЕС достиг договоренности о предоставлении Украине исключительного займа объемом до 35 млрд евро и механизма кредитного сотрудничества, который поможет Украине выплачивать займы объемом до 45 млрд евро от Евросоюза и партнеров по G7.

Речь идет о европейской части кредита на 50 млрд долларов (в евро — 45 млрд) от G7, который будет погашаться на средства будущих доходов от инвестирования замороженных суверенных активов РФ, идею которого лидеры согласовали в июне. Поделиться

ЕС планирует, чтобы средства стали доступны Украине с 2024 года, а кредит был выплачен в течение максимум 45 лет.

Новая макрофинансовая помощь будет привязана к тем же политическим условиям, что и в рамках уже действующего механизма финансовой помощи от ЕС Ukraine Facility, изложенных в специальном плане реформ (Ukraine Plan)

Системы управления и контроля, предложенные в рамках Плана реформ (Ukraine Plan) и конкретные положения по предотвращению мошенничества и другим нарушениям также будут применяться к этому займу.

Для быстрого принятия и обеспечения того, чтобы Украина как можно быстрее начала получать макрофинансовую помощь, страны-члены сейчас согласились, что если Европарламент примет предложение Еврокомиссии без изменений, Совет также примет текст без поправок.

Совет ЕС должен утвердить решение по письменной процедуре после того, как Европарламент примет текст в первом чтении. Тогда решение вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Кредит для Украины от ЕС за счет замороженных денег РФ: что известно

Для участия США в кредите было важно, чтобы ЕС продлил периоды, через которые проходит пересмотр и продление наложенных на Россию санкций — чтобы дать больше гарантий, что они будут сохраняться и доходы от замороженных активов для погашения кредита продолжат поступать.

Венгрия последовательно угрожала блокировать это решение внутри ЕС до президентских выборов в США и таким образом заблокировать всю инициативу. Поделиться

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов, Еврокомиссия предлагала продлить период, когда пересматриваются санкции, с 6 до 36 месяцев, однако Венгрия не захотела вносить это предложение на обсуждение послов ЕС. Следовательно, принятое решение не содержит предохранителя от неожиданной отмены санкций, как хотели США.