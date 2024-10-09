Совет ЕС одобрил предоставление 35 млрд евро кредита для Украины. Что известно

Совет ЕС вечером 9 октября достиг согласия о предоставлении Украине пакета макрофинансовой помощи объемом до 35 млрд евро, что будет частью кредита от Группы семи, для которого используют доходы от замороженных активов РФ.
Главные тезисы
- Совет ЕС одобрил предоставление Украине кредита в размере до 35 млрд евро от Группы семи, часть которого будет покрываться доходами от замороженных активов РФ.
- Предоставление новой макрофинансовой помощи позволит Украине получить до 45 млрд евро кредита от Евросоюза и партнеров по G7.
- Украина должна выполнять реформы и условия, включая предотвращение мошенничества и нарушений, для получения кредита.
- Сроки выплаты кредита составят до 45 лет, а средства станут доступны Украине с 2024 года.
Украина может получить 35 млрд евро кредита от ЕС
Совет ЕС достиг договоренности о предоставлении Украине исключительного займа объемом до 35 млрд евро и механизма кредитного сотрудничества, который поможет Украине выплачивать займы объемом до 45 млрд евро от Евросоюза и партнеров по G7.
ЕС планирует, чтобы средства стали доступны Украине с 2024 года, а кредит был выплачен в течение максимум 45 лет.
Новая макрофинансовая помощь будет привязана к тем же политическим условиям, что и в рамках уже действующего механизма финансовой помощи от ЕС Ukraine Facility, изложенных в специальном плане реформ (Ukraine Plan)
Системы управления и контроля, предложенные в рамках Плана реформ (Ukraine Plan) и конкретные положения по предотвращению мошенничества и другим нарушениям также будут применяться к этому займу.
Для быстрого принятия и обеспечения того, чтобы Украина как можно быстрее начала получать макрофинансовую помощь, страны-члены сейчас согласились, что если Европарламент примет предложение Еврокомиссии без изменений, Совет также примет текст без поправок.
Совет ЕС должен утвердить решение по письменной процедуре после того, как Европарламент примет текст в первом чтении. Тогда решение вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.
Кредит для Украины от ЕС за счет замороженных денег РФ: что известно
Для участия США в кредите было важно, чтобы ЕС продлил периоды, через которые проходит пересмотр и продление наложенных на Россию санкций — чтобы дать больше гарантий, что они будут сохраняться и доходы от замороженных активов для погашения кредита продолжат поступать.
Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов, Еврокомиссия предлагала продлить период, когда пересматриваются санкции, с 6 до 36 месяцев, однако Венгрия не захотела вносить это предложение на обсуждение послов ЕС. Следовательно, принятое решение не содержит предохранителя от неожиданной отмены санкций, как хотели США.
По данным этих же собеседников, голосование в Европарламенте ожидается 22 октября.
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