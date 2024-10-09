Рада ЄС ухвалила надання 35 млрд євро кредиту для України. Що відомо

Рада ЄС ввечері 9 жовтня досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро, що буде частиною кредиту від Групи семи, для якого використають прибутки від заморожених активів РФ.

Україна може отримати 35 млрд євро позики від ЄС

Рада ЄС досягла домовленості щодо надання Україні виняткової позики обсягом до 35 млрд євро та механізму кредитної співпраці, який допоможе Україні виплачувати позики обсягом до 45 млрд євро від Євросоюзу та партнерів з G7.

Йдеться про європейську частку кредиту на 50 млрд доларів (у євро — 45 млрд) від G7, який буде погашатися коштом майбутніх прибутків від інвестування заморожених суверенних активів РФ, ідею якого лідери погодили у червні. Поширити

ЄС планує, щоб кошти стали доступними для України з 2024 року, а кредит був виплачений протягом максимум 45 років.

Нова макрофінансова допомога буде прив’язана до тих самих політичних умов, що й у рамках вже чинного механізму фінансової допомоги від ЄС Ukraine Facility, які викладені у спеціальному плані реформ (Ukraine Plan)

Системи управління та контролю, які запропонували у рамках Плану реформ (Ukraine Plan) та конкретні положення щодо запобігання шахрайству та іншим порушенням так само будуть застосовуватися до цієї позики.

Задля швидкого ухвалення та забезпечення того, щоб Україна якнайшвидше почала отримувати макрофінансову допомогу, країни-члени нині погодилися, що якщо Європарламент ухвалить пропозицію Єврокомісії без змін, Рада так само ухвалить текст без поправок.

Рада ЄС має затвердити рішення за письмовою процедурою після того, як Європарламент ухвалить текст у першому читанні. Тоді рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Кредит для України від ЄС коштом заморожених грошей РФ: що відомо

Для участі США у кредиті було важливо, щоб ЄС подовжив періоди, через які відбувається перегляд і продовження накладених на Росію санкцій — аби дати більше гарантій, що вони будуть зберігатися і прибутки від заморожених активів для погашення кредиту продовжать надходити.

Угорщина послідовно погрожувала блокувати це рішення всередині ЄС до президентських виборів у США і таким чином заблокувати всю ініціативу. Поширити

Як повідомляє Reuters з посиланням на неназваних дипломатів, Єврокомісія пропонувала продовжити період, коли переглядаються санкції, з 6 до 36 місяців, проте Угорщина не захотіла вносити цю пропозицію на обговорення послів ЄС. Відтак ухвалене рішення не містить запобіжника від несподіваного скасування санкцій, як хотіли США.