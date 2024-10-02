Україна вперше отримає кредит на суму 100 млн дол від Південної Кореї
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна вперше отримає кредит на суму 100 млн дол від Південної Кореї

Міністерство фінансів України
Кредит

Міністерство фінансів 2 жовтня підписало кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї про залучення кредиту на суму 100 млн дол.

Головні тези:

  • Україна підписала кредитний договір на 100 млн дол з Експортно-імпортним банком Південної Кореї.
  • Ця фінансова підтримка сприятиме розвитку економіки України.
  • Корейський кредит має пільгові умови з процентною ставкою 1,0% річних та строком у 20 років, що сприятиме фінансовій стабільності країни.

Південна Корея надала Україні кредит на 100 млн дол

Залучення 100 млн доларів США стане першою фінансовою підтримкою, яка надійде до Держбюджету України від Республіки Корея.

Кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка — 1,0% річних. Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

Нагадаємо, що в квітні 2024 року між Урядами України та Республіки Корея було підписано Угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до 2,1 млрд дол США протягом 2024 — 2029 років.

Подальші проєкти, що реалізовуватимуться в рамках двосторонньої співпраці з Корейською стороною, будуть спрямовані на підтримку економічного розвитку України та сприятимуть подальшій взаємовигідній співпраці між країнами, — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Україна отримає нову фінансову підтримку від ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів Росії.

Європейська політикиня звертає увагу на те, що безперервні російські атаки є ще одним підтвердженням того, що Україна потребує постійної підтримки з боку офіційного Брюсселю.

Нещодавно журналістам вдалося дізнатися, що офіційний Брюссель все ж має намір забезпечити новий кредит для України розміром від 20 млрд до 40 млрд євро до кінця 2024 року незалежно від участі США — після того, як із погодженим G7 планом кредиту на 50 млрд доларів з використанням заморожених активів РФ виникли проблеми.

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