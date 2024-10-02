Украина впервые получит кредит на сумму 100 млн долл от Южной Кореи

Министерство финансов 2 октября подписало кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи о привлечении кредита на сумму 100 млн долл.

Южная Корея предоставила Украине кредит на 100 млн долл

Привлечение 100 млн. долларов США станет первой финансовой поддержкой, которая поступит в Госбюджет Украины от Республики Корея.

Кредит привлекается сроком в 20 лет, процентная ставка — 1,0% годовых. Льготный период составляет 5 лет со дня подписания кредитного договора.

Напомним, что в апреле 2024 года между Правительствами Украины и Республики Корея было подписано Соглашение, которое предоставляет возможность Украине привлекать кредиты на сумму до 2,1 млрд долл. США в течение 2024-2029 годов.

Дальнейшие проекты, которые будут реализовываться в рамках двустороннего сотрудничества с Корейской стороной, будут направлены на поддержку экономического развития Украины и будут способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между странами, — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко. Поделиться

Украина получит новую финансовую поддержку от ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕК предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов России.

Европейская политика обращает внимание на то, что непрерывные российские атаки являются еще одним подтверждением того, что Украина нуждается в постоянной поддержке со стороны официального Брюсселя.

Недавно журналистам удалось узнать, что официальный Брюссель все же намерен обеспечить новый кредит для Украины в размере от 20 млрд до 40 млрд евро до конца 2024 года независимо от участия США после того, как с согласованным G7 планом кредита на 50 млрд долларов с использованием замороженных. активов РФ возникли проблемы.