Украина впервые получит кредит на сумму 100 млн долл от Южной Кореи
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина впервые получит кредит на сумму 100 млн долл от Южной Кореи

Министерство финансов Украины
Кредит
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Министерство финансов 2 октября подписало кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи о привлечении кредита на сумму 100 млн долл.

Главные тезисы

  • Украина заключила первый кредитный договор на 100 млн долл с Экспортно-импортным банком Кореи, что способствует финансовой стабильности страны.
  • Льготные условия корейского кредита (1% годовых, сроком 20 лет) обеспечивают перспективы двустороннего сотрудничества с Корейской стороной.
  • Финансовая поддержка Южной Кореи позволит Украине реализовывать проекты, направленные на поддержку экономического развития и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с международными партнерами.

Южная Корея предоставила Украине кредит на 100 млн долл

Привлечение 100 млн. долларов США станет первой финансовой поддержкой, которая поступит в Госбюджет Украины от Республики Корея.

Кредит привлекается сроком в 20 лет, процентная ставка — 1,0% годовых. Льготный период составляет 5 лет со дня подписания кредитного договора.

Напомним, что в апреле 2024 года между Правительствами Украины и Республики Корея было подписано Соглашение, которое предоставляет возможность Украине привлекать кредиты на сумму до 2,1 млрд долл. США в течение 2024-2029 годов.

Дальнейшие проекты, которые будут реализовываться в рамках двустороннего сотрудничества с Корейской стороной, будут направлены на поддержку экономического развития Украины и будут способствовать дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между странами, — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Украина получит новую финансовую поддержку от ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕК предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов России.

Европейская политика обращает внимание на то, что непрерывные российские атаки являются еще одним подтверждением того, что Украина нуждается в постоянной поддержке со стороны официального Брюсселя.

Недавно журналистам удалось узнать, что официальный Брюссель все же намерен обеспечить новый кредит для Украины в размере от 20 млрд до 40 млрд евро до конца 2024 года независимо от участия США после того, как с согласованным G7 планом кредита на 50 млрд долларов с использованием замороженных. активов РФ возникли проблемы.

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