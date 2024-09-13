Кредиты для малого и среднего бизнеса станут дешевле — решение Кабмина

Кабинет министров 13 сентября принял постановление, которое сделает кредиты для представителей микро-, малого и среднего бизнеса более доступными. Документ предполагает объединение государственных программ льготных кредитов с объединением программ банков-партнеров.

Кредиты для малого и среднего бизнеса станут дешевле

Кабмин 13 сентября принял постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 января 2020 г. №28». Чиновники поддержали изменения, предложенные ранее Минфином.

Постановление распространяется на следующие государственные программы для поддержки предпринимателей:

"Доступный финансовый лизинг 5-7-9%";

"Доступные кредиты 5-7-9%";

“Доступный факторинг”.

Эти государственные программы будут объединены с партнерскими продуктами уполномоченных банков. Благодаря этому процентная ставка на кредиты будет уменьшена.

Постановление также усовершенствует механизм предоставления гарантий уполномоченным банкам со стороны Фонда развития предпринимательства (ФРП).

Отметим, что именно ФРП реализует государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Участником этого фонда является Минфин, который и координирует его деятельность.

В постановлении также указано введение стандартов Всемирного банка при выдаче кредитов для сельскохозяйственных предприятий в рамках государственной программы 5-7-9. Они вступят в силу с 1 декабря 2024 года.

Кроме того, решением Правительства урегулировано выполнение условий международного сотрудничества по привлечению доступного финансирования для украинского предпринимательства, в частности, с Всемирным банком, Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, а также в рамках договоренностей с МВФ по сбалансированию поддержки малого и среднего бизнеса с фискальной способностью государства. Поделиться

Что известно о доступных кредитах для бизнеса

Власти Украины ввели Государственную программу кредитования бизнеса 5-7-9 еще в 2020 году. Суть в выдаче средств под пониженный процент.

Часть процентов будут выплачивать бизнесмены, а часть — государство.

Кредиты доступны для ФЛП и юридических лиц. Обязательным условием получения является наличие украинского гражданства.