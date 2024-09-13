Кредиты для малого и среднего бизнеса станут дешевле — решение Кабмина

Кабинет министров 13 сентября принял постановление, которое сделает кредиты для представителей микро-, малого и среднего бизнеса более доступными. Документ предполагает объединение государственных программ льготных кредитов с объединением программ банков-партнеров.
Главные тезисы
- Правительство Украины приняло постановление об объединении государственных программ и партнерских продуктов банков для удешевления кредитов для малого и среднего бизнеса.
- Согласно новым условиям процентные ставки на кредиты для малого и среднего бизнеса будут уменьшены, что будет способствовать поддержке предпринимателей в развитии своих компаний.
- Государственная программа кредитования бизнеса 5-7-9 действует с 2020 года и предоставляет возможность получить кредиты под пониженный процент для ФЛП и юридических лиц.
- Постановление также предусматривает усовершенствование механизма предоставления гарантий уполномоченным банкам со стороны Фонда развития предпринимательства и внедрения стандартов Всемирного банка при кредитовании сельскохозяйственных предприятий.
Кредиты для малого и среднего бизнеса станут дешевле
Кабмин 13 сентября принял постановление «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 января 2020 г. №28». Чиновники поддержали изменения, предложенные ранее Минфином.
Постановление распространяется на следующие государственные программы для поддержки предпринимателей:
"Доступный финансовый лизинг 5-7-9%";
"Доступные кредиты 5-7-9%";
“Доступный факторинг”.
Эти государственные программы будут объединены с партнерскими продуктами уполномоченных банков. Благодаря этому процентная ставка на кредиты будет уменьшена.
Постановление также усовершенствует механизм предоставления гарантий уполномоченным банкам со стороны Фонда развития предпринимательства (ФРП).
Отметим, что именно ФРП реализует государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Участником этого фонда является Минфин, который и координирует его деятельность.
В постановлении также указано введение стандартов Всемирного банка при выдаче кредитов для сельскохозяйственных предприятий в рамках государственной программы 5-7-9. Они вступят в силу с 1 декабря 2024 года.
Что известно о доступных кредитах для бизнеса
Власти Украины ввели Государственную программу кредитования бизнеса 5-7-9 еще в 2020 году. Суть в выдаче средств под пониженный процент.
Часть процентов будут выплачивать бизнесмены, а часть — государство.
Кредиты доступны для ФЛП и юридических лиц. Обязательным условием получения является наличие украинского гражданства.
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