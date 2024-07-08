МВФ планирует увеличить ставки по процентам по кредитам для Украины

В материале издания подчеркивается, что ряд стран уже выразили обеспокоенность необоснованным повышением процентных ставок со стороны МВФ.

При этом совет МВФ рассматривает вариант предоставления льгот странам, которые должны платить дополнительные сборы.

Такое собрание должно уплачивать страны, которые заимствуют размер кредитных сумм больше, чем положенная доля, или выплачивают кредиты в более длительные сроки.

Для утверждения изменений в политике кредитора требуется 70% голосов членов правления.

Отмечается, что на встрече рассмотрят первоначальные предложения по пересмотру тарифов и окончательного решения на этой неделе не ожидается.

В материале издания отмечается, что повышение размера процентных ставок в мире со стороны Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка означает, что общая ставка по некоторым кредитам МВФ сейчас превышает 8%, что вдвое больше, чем в пандемии Covid-19.

В основном такие расходы несут Аргентина, Египет и Украина и ряд других стран, сумма дополнительных выплат МВФ от которых составляет в общей сложности до 6 млрд долларов.

Что говорят в МВФ

В МВФ заявляют, что это собрание - необходимая часть финансовой модели, которая призвана предотвратить слишком большие заимствования и долгие сроки погашения кредитной задолженности.

Заемщики и их сторонники говорят, что дополнительные платежи забирают ресурсы, необходимые для удовлетворения необходимых потребностей, таких как продовольствие и здравоохранение, и становятся все более обременительными в условиях ускорения инфляции и повышения процентных ставок.

США, крупнейший акционер МВФ, дали понять, что готовы пересмотреть размер собрания.