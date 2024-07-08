МВФ планує збільшити ставки по відсотках за кредитами для України

У матеріалі видання підкреслюється, що низка країн вже висловила стурбованість необгрунтованим підвищенням відсоткових ставок з боку МВФ.

При цьому рада МВФ розглядає варіант надання пільг країнам, які мають платити додаткові збори.

Такі збори мають сплачувати країни, які запозичують більший за належну частку розмір кредитних сум, або виплачують кредити у довші терміни.

Для затвердження змін у політиці кредитора потрібно 70% голосів членів правління.

Зазначається, що на зустрічі розглянуть початкові пропозиції щодо перегляду тарифів, і остаточного рішення цього тижня не очікується.

У матеріалі видання зазначається, що підвищення розміру відсоткових ставок у світі з боку Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку означає, що загальна ставка за деякими кредитами МВФ зараз перевищує 8%, що вдвічі більше, ніж до пандемії Covid-19.

Здебільшого такі витрати несуть Аргентина, Єгипет і Україна та низка інших країн, сума додаткових виплат МВФ від яких загалом складає до 6 млрд доларів.

Що кажуть в МВФ

В МВФ заявляють, що ці збори - необхідна частина фінансової моделі, яка покликана запобігти занадто великим запозиченням та довгим термінам погашення кредитної заборгованності.

Позичальники та їхні прихильники кажуть, що додаткові платежі забирають ресурси, необхідні для задоволення найнеобхідніших потреб, як-от продовольство й охорона здоров'я, і стають дедалі більш обтяжливими в умовах прискорення інфляції та підвищення процентних ставок.

США, найбільший акціонер МВФ, дали зрозуміти, що готові переглянути розмір зборів.