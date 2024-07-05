Почнеться шок. МВФ озвучив прогноз щодо розвитку економіки України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Почнеться шок. МВФ озвучив прогноз щодо розвитку економіки України

МВФ
Джерело:  МВФ

Згідно з оновленим прогнозом Міжнародного валютного фонду, економічна ситуація в України протягом поточного та наступного року може погіршитися через війну, яку розв'язала та проводжує Росія.

Головні тези:

  • МВФ знизив прогноз росту ВВП для України на 2024 рік.
  • Негативний сценарій МВФ передбачає початок шоку в третьому кварталі 2024 року, що може призвести до скорочення економіки на 1,7%.
  • Ризики, пов'язані з тривалістю та інтенсивністю війни, ускладнюють прогнози щодо економічного розвитку України.
  • Можливе введення додаткових податків та нетрадиційних заходів в разі погіршення економічної ситуації в країні.

Що буде з ВВП та інфляцією в Україні

У результаті четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF України був також переглянутий базовий сценарій на 2024 рік.

Варто зазначити, що раніше МВФ прогнозував зростання ВВП на 3-4%, однак наразі зменшив його до 2,5-3,5%.

Що стосується інфляції, то раніше йшлося про 8,5%, а тепер про 8%.

Ба більше, казано, що команда Фонду розглядає негативний сценарій, у якому зберігається припущення про більш інтенсивну війну, що триватиме до кінця 2025 року.

Тепер передбачається, що почнеться шок в третьому кварталі 2024 року порівняно з другим кварталом 2024 року в третьому перегляді. Скорочення економіки сягне 1,7% у 2024 році порівняно зі зростанням у базовому сценарії на 2,5-3,5%, — йдеться в повідомленні.

Чому розвиток економічної ситуації в Україні важко спрогнозувати

Як пояснюють у МВФ, майже неможливо передбачити усі ризики, пов'язані з війною — як за тривалістю, так і за інтенсивністю.

Що важливо розуміти, війна може вимагати додаткових витрат на проведення військових операцій у базовому режимі, зокрема коштом планової мобілізації.

Тривала і більш інтенсивна війна за відсутності додаткової зовнішньої підтримки може зажадати застосування неоптимальних заходів (наприклад, скорочення державної допомоги або накопичення заборгованості за видатками), які можуть спричинити соціально-економічні потрясіння і погіршення прогнозу, — наголошують у МВФ.

На переконання експертів, якщо серйозність потрясінь виведе Україну за межі негативного сценарію, то, цілком ймовірно, що влада почне вдаватися до нетрадиційних заходів.

Насамперед може йтися про додатковий податок до податку на доходи фізосіб та/або додатковий податок на предмети розкоші або акцизи.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Українська економіка торік показала незначне відновлення — доповідь ООН
Економіка України
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка КНДР виграє через продаж Росії ракет та снарядів — DW
Ин та Путін
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Від стабільного доступу до енергоресурсів залежать і національна безпека, і економіка
Марія Тємченко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?