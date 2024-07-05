Почнеться шок. МВФ озвучив прогноз щодо розвитку економіки України

Згідно з оновленим прогнозом Міжнародного валютного фонду, економічна ситуація в України протягом поточного та наступного року може погіршитися через війну, яку розв'язала та проводжує Росія.

Що буде з ВВП та інфляцією в Україні

У результаті четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF України був також переглянутий базовий сценарій на 2024 рік.

Варто зазначити, що раніше МВФ прогнозував зростання ВВП на 3-4%, однак наразі зменшив його до 2,5-3,5%.

Що стосується інфляції, то раніше йшлося про 8,5%, а тепер про 8%.

Ба більше, казано, що команда Фонду розглядає негативний сценарій, у якому зберігається припущення про більш інтенсивну війну, що триватиме до кінця 2025 року.

Тепер передбачається, що почнеться шок в третьому кварталі 2024 року порівняно з другим кварталом 2024 року в третьому перегляді. Скорочення економіки сягне 1,7% у 2024 році порівняно зі зростанням у базовому сценарії на 2,5-3,5%, — йдеться в повідомленні. Поширити

Чому розвиток економічної ситуації в Україні важко спрогнозувати

Як пояснюють у МВФ, майже неможливо передбачити усі ризики, пов'язані з війною — як за тривалістю, так і за інтенсивністю.

Що важливо розуміти, війна може вимагати додаткових витрат на проведення військових операцій у базовому режимі, зокрема коштом планової мобілізації.

Тривала і більш інтенсивна війна за відсутності додаткової зовнішньої підтримки може зажадати застосування неоптимальних заходів (наприклад, скорочення державної допомоги або накопичення заборгованості за видатками), які можуть спричинити соціально-економічні потрясіння і погіршення прогнозу, — наголошують у МВФ. Поширити

На переконання експертів, якщо серйозність потрясінь виведе Україну за межі негативного сценарію, то, цілком ймовірно, що влада почне вдаватися до нетрадиційних заходів.