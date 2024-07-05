Почнеться шок. МВФ озвучив прогноз щодо розвитку економіки України

Згідно з оновленим прогнозом Міжнародного валютного фонду, економічна ситуація в України протягом поточного та наступного року може погіршитися через війну, яку розв'язала та проводжує Росія.
Головні тези:
- МВФ знизив прогноз росту ВВП для України на 2024 рік.
- Негативний сценарій МВФ передбачає початок шоку в третьому кварталі 2024 року, що може призвести до скорочення економіки на 1,7%.
- Ризики, пов'язані з тривалістю та інтенсивністю війни, ускладнюють прогнози щодо економічного розвитку України.
- Можливе введення додаткових податків та нетрадиційних заходів в разі погіршення економічної ситуації в країні.
Що буде з ВВП та інфляцією в Україні
У результаті четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF України був також переглянутий базовий сценарій на 2024 рік.
Варто зазначити, що раніше МВФ прогнозував зростання ВВП на 3-4%, однак наразі зменшив його до 2,5-3,5%.
Що стосується інфляції, то раніше йшлося про 8,5%, а тепер про 8%.
Ба більше, казано, що команда Фонду розглядає негативний сценарій, у якому зберігається припущення про більш інтенсивну війну, що триватиме до кінця 2025 року.
Чому розвиток економічної ситуації в Україні важко спрогнозувати
Як пояснюють у МВФ, майже неможливо передбачити усі ризики, пов'язані з війною — як за тривалістю, так і за інтенсивністю.
Що важливо розуміти, війна може вимагати додаткових витрат на проведення військових операцій у базовому режимі, зокрема коштом планової мобілізації.
На переконання експертів, якщо серйозність потрясінь виведе Україну за межі негативного сценарію, то, цілком ймовірно, що влада почне вдаватися до нетрадиційних заходів.
Насамперед може йтися про додатковий податок до податку на доходи фізосіб та/або додатковий податок на предмети розкоші або акцизи.
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