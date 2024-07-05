Начнётся шок. МВФ озвучил прогноз развития экономики Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Начнётся шок. МВФ озвучил прогноз развития экономики Украины

МВФ
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Источник:  МВФ

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, экономическая ситуация в Украине в течение текущего и следующего года может ухудшиться из-за войны, которую развязала и продолжает вести Россия.

Главные тезисы

  • МВФ снизил прогноз роста ВВП для Украины на 2024 год.
  • Отрицательный сценарий МВФ предполагает начало шока в третьем квартале 2024 года, что может привести к сокращению экономики на 1,7%.
  • Риски, связанные с продолжительностью и интенсивностью войны, усложняют прогнозы по экономическому развитию Украины.
  • Возможно введение дополнительных налогов и нетрадиционных мер при ухудшении экономической ситуации в стране.

Что будет с ВВП и инфляцией в Украине

В результате четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF Украины был также пересмотрен базовый сценарий на 2024 год.

Стоит отметить, что ранее МВФ прогнозировал рост ВВП на 3-4%, однако уменьшил его до 2,5-3,5%.

Что касается инфляции, то раньше речь шла о 8,5%, а теперь о 8%.

Более того, указано, что команда Фонда рассматривает негативный сценарий, в котором сохраняется предположение о более интенсивной войне, которая продлится до конца 2025 года.

Теперь предполагается, что начнется шок в третьем квартале 2024 по сравнению со вторым кварталом 2024 в третьем пересмотре. Сокращение экономики достигнет 1,7% в 2024 году по сравнению с ростом в базовом сценарии на 2,5-3,5%, — сказано в сообщении.

Почему развитие экономической ситуации в Украине трудно спрогнозировать

Как объясняют в МВФ, почти невозможно предусмотреть все риски, связанные с войной, как по продолжительности, так и по интенсивности.

Что важно понимать, война может потребовать дополнительных затрат на проведение военных операций в базовом режиме, в том числе на средства плановой мобилизации.

Длительная и более интенсивная война при отсутствии дополнительной внешней поддержки может потребовать применения неоптимальных мер (например, сокращения государственной помощи или накопления задолженности по расходам), которые могут повлечь за собой социально-экономические потрясения и ухудшение прогноза, — отмечают в МВФ.

По убеждению экспертов, если серьезность потрясений выведет Украину за пределы негативного сценария, то вполне вероятно, что власти начнут прибегать к нетрадиционным мерам.

В первую очередь речь может идти о дополнительном налоге к налогу на доходы физлиц и/или дополнительном налоге на предметы роскоши или акцизы.

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