Начнётся шок. МВФ озвучил прогноз развития экономики Украины

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, экономическая ситуация в Украине в течение текущего и следующего года может ухудшиться из-за войны, которую развязала и продолжает вести Россия.
Главные тезисы
- МВФ снизил прогноз роста ВВП для Украины на 2024 год.
- Отрицательный сценарий МВФ предполагает начало шока в третьем квартале 2024 года, что может привести к сокращению экономики на 1,7%.
- Риски, связанные с продолжительностью и интенсивностью войны, усложняют прогнозы по экономическому развитию Украины.
- Возможно введение дополнительных налогов и нетрадиционных мер при ухудшении экономической ситуации в стране.
Что будет с ВВП и инфляцией в Украине
В результате четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF Украины был также пересмотрен базовый сценарий на 2024 год.
Стоит отметить, что ранее МВФ прогнозировал рост ВВП на 3-4%, однако уменьшил его до 2,5-3,5%.
Что касается инфляции, то раньше речь шла о 8,5%, а теперь о 8%.
Более того, указано, что команда Фонда рассматривает негативный сценарий, в котором сохраняется предположение о более интенсивной войне, которая продлится до конца 2025 года.
Почему развитие экономической ситуации в Украине трудно спрогнозировать
Как объясняют в МВФ, почти невозможно предусмотреть все риски, связанные с войной, как по продолжительности, так и по интенсивности.
Что важно понимать, война может потребовать дополнительных затрат на проведение военных операций в базовом режиме, в том числе на средства плановой мобилизации.
По убеждению экспертов, если серьезность потрясений выведет Украину за пределы негативного сценария, то вполне вероятно, что власти начнут прибегать к нетрадиционным мерам.
В первую очередь речь может идти о дополнительном налоге к налогу на доходы физлиц и/или дополнительном налоге на предметы роскоши или акцизы.
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