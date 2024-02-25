Від стабільного доступу до енергоресурсів залежать і національна безпека, і економіка

Про важливість стабільності енергоресурсів з редакцією online.ua у своєму есе поділилася Марія Тємченко, переможниця конкурсу есе серед молоді про енергетичну безпеку, який провів USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Енергетична безпека України — це стан, в якому країна має здатність забезпечити надійний доступ до енергетичних ресурсів, таких як нафта, газ, вугілля, ядерна енергія тощо. Ці ресурси є необхідними для забезпечення економічної діяльності, екологічної сталості, соціальної відповідальності та забезпечення функціонування державних установ і оборони.

Зміцнення енергетичної безпеки України має важливе значення для країни та для мене особисто (як студентки, що вивчає екологію). Яке саме?

У сучасному світі виробництво залежить від доступу до енергетичних ресурсів. У разі браку енергії, може наступити зупинка виробництва, що призведе до різкого зростання витрат, збільшення безробіття та загрози економічній стабільності. Отже, надійне постачання енергії є необхідною запорукою для забезпечення росту і процвітання національної економіки.

Збереження природного середовища, забезпеченні сталого та екологічно чистого виробництва та свідоме споживання енергії сприяють зменшенню негативного впливу на довкілля, переходу до відновлюваних джерел енергії, зменшенню викидів парникових газів та покращенню якості повітря та водних ресурсів.

Розвиток відновлюваних джерел енергії та зелених технологій створює нові можливості для інновацій та розвитку екологічно спрямованих робочих місць, що може бути важливим для молодих екологів і дослідників, як я.

Збільшення енергоефективності сприяє зменшенню споживання енергії, а участь України у міжнародних зусиллях щодо зниження емісій парникових газів та покращення стану довкілля є важливою складовою глобальної екологічної відповідальності.

Яким чином я можу зміцнити енергетичну безпеку України? Практикувати енергоощадні звички і залучати до цього процесу своє оточення, бути більш свідомою у питанні енергоефективності та раціонального споживання енергії.

Як громадянка України, я маю більш відповідально ставитися до голосування на виборах, звертати увагу на кандидатів, які підтримують зміцнення енергетичної безпеки та розвиток відновлювальних джерел енергії.

З огляду на це питання, я, як студентка-еколог, маю зосередити свої дослідження на вивченні проблем енергоефективності, слідкувати за енергетичними інноваціями.

Долучатися до організацій, що сприяють сталому розвитку, співпрацювати з іншими фахівцями, студентами та розробляти проєкти по забезпеченню енергетичної безпеки, вести просвітницьку роботу щодо свідомого енергоспоживання.

Отже, енергетична безпека є необхідною для забезпечення стабільності, процвітання і вона критично важлива для національної безпеки. Зміцнення енергетичної безпеки вимагає спільних зусиль для створення більш сталого та екологічно чистого майбутнього для України.