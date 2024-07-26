В ближайшие месяцы страны Большой семерки одобрят рамочное соглашение о выделении Украине кредита в размере 50 млрд долларов под залог за счет доходов от замороженных активов РФ.
Главные тезисы
- G7 готова выделить кредит в 50 млрд долларов для Украины под залог замороженных активов РФ.
- Прогресс в урегулировании технических и юридических аспектов соглашения приближает окончательное соглашение.
- Кредит будет обслуживаться за счет доходов от замороженных активов Центробанка РФ.
- Украина получит средства от замороженных активов через международное депозитарное учреждение Euroclear.
- Ожидается, что соглашение будет заключено в ближайшие месяцы и принесет существенную помощь экономике Украины.
Что известно о соглашении по выделению Украине 50 млрд долларов кредита
По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, в среду, 24 июля, была проведена встреча министров G7 по этому вопросу.
Еврокомиссар подчеркнул, что по результатам этой встречи был достигнут значительный прогресс в урегулировании технических и юридических аспектов по выделению Украине этого кредита.
В материале издания подчеркивается, что кредит планируется обслуживать за счет доходов от замороженных активов центробанка РФ на сумму около 300 млрд. долларов.
Хотя среди G7 и нет единодушной поддержки конфискации российских активов, однако есть согласие на возможность использования прибыли, которую приносят активы.
Что известно о получении Украиной средств от замороженных активов РФ
Euroclear по итогам первого полугодия 2024 года получил 3,4 млрд. евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов.
Международный депозитарий Euroclear уже в июле текущего года внесет первый взнос в размере примерно 1,55 млрд евро в Европейский фонд для Украины.
Совокупный процентный доход Euroclear в январе-июне этого года составил 4 млрд. евро. Также компания выплатит налоги с доходов, полученных от российских активов в январе-июне в размере 836 млн евро.
Таким образом, чистая прибыль Euroclear, относящаяся к замороженным активам ЦБ РФ, за первое полугодие составила 760 млн евро.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-