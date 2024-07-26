В ближайшие месяцы страны Большой семерки одобрят рамочное соглашение о выделении Украине кредита в размере 50 млрд долларов под залог за счет доходов от замороженных активов РФ.

Что известно о соглашении по выделению Украине 50 млрд долларов кредита

По словам еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, в среду, 24 июля, была проведена встреча министров G7 по этому вопросу.

Еврокомиссар подчеркнул, что по результатам этой встречи был достигнут значительный прогресс в урегулировании технических и юридических аспектов по выделению Украине этого кредита.

Я уверен, что мы сможем заключить соглашение до октября. Под октябрем я имею в виду рамки, – отметил Джентилони. Поделиться

В материале издания подчеркивается, что кредит планируется обслуживать за счет доходов от замороженных активов центробанка РФ на сумму около 300 млрд. долларов.

Владимир Зеленский и лидеры G7

Хотя среди G7 и нет единодушной поддержки конфискации российских активов, однако есть согласие на возможность использования прибыли, которую приносят активы.

Что известно о получении Украиной средств от замороженных активов РФ

Euroclear по итогам первого полугодия 2024 года получил 3,4 млрд. евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов.

Международный депозитарий Euroclear уже в июле текущего года внесет первый взнос в размере примерно 1,55 млрд евро в Европейский фонд для Украины.

Совокупный процентный доход Euroclear в январе-июне этого года составил 4 млрд. евро. Также компания выплатит налоги с доходов, полученных от российских активов в январе-июне в размере 836 млн евро.

Таким образом, чистая прибыль Euroclear, относящаяся к замороженным активам ЦБ РФ, за первое полугодие составила 760 млн евро.