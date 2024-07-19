Украина получит 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получит 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Euroclear
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Источник:  online.ua

Euroclear по итогам первого полугодия 2024 года получил 3,4 млрд. евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов.

Главные тезисы

  • Европейская комиссия планирует предоставить пакет кредитов Украине на сумму 50 млрд. долларов за счет доходов от замороженных российских активов.
  • Получив дополнительные ресурсы, Украина сможет развивать экономику и обеспечить финансовую устойчивость.
  • Согласно отчету компании Euroclear, в первом полугодии 2024 года было получено 3,4 млрд. евро доходов от инвестирования заблокированных российских активов.

Компания Euroclear за первое полугодие 2024 года получала 3,4 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Международный депозитарий Euroclear уже в июле текущего года внесет первый взнос в размере примерно 1,55 млрд евро в Европейский фонд для Украины. Об этом сообщается в отчете компании, обнародованном в пятницу, 19 июля.

Euroclear по итогам первого полугодия 2024 года получил 3,4 млрд. евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов. Для сравнения, в 2023 году эти доходы составляли около 4,4 млрд. евро, в 2022 году – 821 млн. евро.

Совокупный процентный доход Euroclear в январе-июне этого года составил 4 млрд. евро. Также компания выплатит налоги с доходов, полученных от российских активов в январе-июне в размере 836 млн евро.

Таким образом, чистая прибыль Euroclear, относящаяся к замороженным активам ЦБ РФ, за первое полугодие составила 760 млн евро.

ЕС готовит план кредита Украине по доходам от замороженных активов РФ

Еврокомиссия вскоре планирует представить план пакета кредитов Украине в размере 50 млрд долларов под залог за счет доходов от замороженных активов РФ.

По информации Минэкономики Украины со ссылкой на заявление еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, все законодательные инициативы по предоставлению Украине ряда кредитов за счет доходов от замороженных активов РФ должны быть завершены до конца текущего года.

Начальный момент этого процесса очень срочный. Вот почему, а также через саммит G7 на следующей неделе, комиссия интенсивно работает над тем, чтобы как можно быстрее, то есть очень скоро, вынести предложение на обсуждение, подчеркнул Джентилони.

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