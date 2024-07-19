Україна отримає 1,5 млрд євро доходів від заморожених активів РФ

Euroclear за підсумками першого півріччя 2024 року отримав 3,4 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів.

Компанія Euroclear за перше півріччя 2024 року отримала 3,4 млрд євро доходів від заморожених активів РФ

Міжнародний депозитарій Euroclear вже у липні поточного року зробить перший внесок у розмірі приблизно 1,55 млрд євро у Європейський фонд для України. Про це повідомляється у звіті компанії, оприлюдненому у п’ятницю, 19 липня.

Euroclear за підсумками першого півріччя 2024 року отримав 3,4 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів. Для порівняння, у 2023 році ці доходи становили близько 4,4 млрд євро, у 2022 році — 821 млн євро.

Сукупний процентний дохід Euroclear у січні-червні цього року становив 4 млрд євро. Також компанія виплатить податки з доходів, отриманих від російських активів у січні-червні, у розмірі 836 млн євро.

Таким чином, чистий прибуток Euroclear, що належить до заморожених активів ЦБ РФ, за перше півріччя становив 760 млн євро.

ЄС готує план кредиту Україні з прибутків від заморожених активів РФ

Єврокомісія невдовзі планує представити план щодо пакету кредитів Україні у розмірі 50 млрд доларів під заставу за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

За інформацією Мінекономіки України із посиланням на заяву єврокомісара з економіки Паоло Джентілоні, всі законодавчі ініціативи з надання Україні низки кредитів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ мають бути завершені до кінця поточного року.