Україна отримає 1,5 млрд євро доходів від заморожених активів РФ

Euroclear за підсумками першого півріччя 2024 року отримав 3,4 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів.
Головні тези:
- Європейська комісія має намір надати пакет кредитів Україні у розмірі 50 млрд доларів за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
- Завдяки цим коштам Україна може отримати додаткові ресурси для розвитку економіки та підвищення фінансової стійкості.
- Плани Європейської комісії спрямовані на швидке вирішення питання надходження коштів від заморожених активів РФ для допомоги Україні в складній ситуації.
Компанія Euroclear за перше півріччя 2024 року отримала 3,4 млрд євро доходів від заморожених активів РФ
Міжнародний депозитарій Euroclear вже у липні поточного року зробить перший внесок у розмірі приблизно 1,55 млрд євро у Європейський фонд для України. Про це повідомляється у звіті компанії, оприлюдненому у п’ятницю, 19 липня.
Euroclear за підсумками першого півріччя 2024 року отримав 3,4 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів. Для порівняння, у 2023 році ці доходи становили близько 4,4 млрд євро, у 2022 році — 821 млн євро.
Сукупний процентний дохід Euroclear у січні-червні цього року становив 4 млрд євро. Також компанія виплатить податки з доходів, отриманих від російських активів у січні-червні, у розмірі 836 млн євро.
Таким чином, чистий прибуток Euroclear, що належить до заморожених активів ЦБ РФ, за перше півріччя становив 760 млн євро.
ЄС готує план кредиту Україні з прибутків від заморожених активів РФ
Єврокомісія невдовзі планує представити план щодо пакету кредитів Україні у розмірі 50 млрд доларів під заставу за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
За інформацією Мінекономіки України із посиланням на заяву єврокомісара з економіки Паоло Джентілоні, всі законодавчі ініціативи з надання Україні низки кредитів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ мають бути завершені до кінця поточного року.
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