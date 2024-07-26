Протягом найближчих місяців країни Великої сімки схвалять рамкову угоду про виділення Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів під заставу за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
Головні тези:
- Вплив G7 на економічну ситуацію в Україні шляхом виділення кредиту на 50 млрд доларів
- Прогрес у врегулюванні технічних та юридичних аспектів щодо угоди між Україною та G7
- Загальна угода на можливе використання прибутку від заморожених активів РФ для обслуговування кредиту
- Отримання Україною коштів від заморожених активів через міжнародну депозитарну установу Euroclear
- Прогнозований термін укладення угоди про виділення кредиту та очікувані наслідки для економіки країни
Що відомо про угоду щодо виділення Україні 50 млрд доларів кредиту
За словами єврокомісара з питань економіки Паоло Джентілоні, в середу, 24 липня, була проведена зустріч міністрів G7 з цього питання.
Єврокомісар підкреслив, що за результатами цієї зустрічі було досягнуто значного прогресу у врегулюванні технічних та юридичних аспектів щодо виділення Україні цього кредиту.
У матеріалі видання підкреслюється, що кредит планується обслуговувати за рахунок прибутків від заморожених активів центробанку РФ на суму близько 300 млрд доларів.
Хоча серед G7 і немає одностайної підтримки конфіскації російських активів, проте є згода на можливість використання прибутку, який приносять активи.
Що відомо про отримання Україною коштів від заморожених активів РФ
Euroclear за підсумками першого півріччя 2024 року отримав 3,4 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів.
Міжнародний депозитарій Euroclear вже у липні поточного року зробить перший внесок у розмірі приблизно 1,55 млрд євро у Європейський фонд для України.
Сукупний процентний дохід Euroclear у січні-червні цього року становив 4 млрд євро. Також компанія виплатить податки з доходів, отриманих від російських активів у січні-червні, у розмірі 836 млн євро.
Таким чином, чистий прибуток Euroclear, що належить до заморожених активів ЦБ РФ, за перше півріччя становив 760 млн євро.
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