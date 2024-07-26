G7 за кілька місяців схвалить кредит для України на 50 млрд доларів
Категорія
Економіка
Дата публікації

G7 за кілька місяців схвалить кредит для України на 50 млрд доларів

Володимир Зеленський і лідери G7
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Джерело:  Reuters

Протягом найближчих місяців країни Великої сімки схвалять рамкову угоду про виділення Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів під заставу за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. 

Головні тези:

  • Вплив G7 на економічну ситуацію в Україні шляхом виділення кредиту на 50 млрд доларів
  • Прогрес у врегулюванні технічних та юридичних аспектів щодо угоди між Україною та G7
  • Загальна угода на можливе використання прибутку від заморожених активів РФ для обслуговування кредиту
  • Отримання Україною коштів від заморожених активів через міжнародну депозитарну установу Euroclear
  • Прогнозований термін укладення угоди про виділення кредиту та очікувані наслідки для економіки країни

Що відомо про угоду щодо виділення Україні 50 млрд доларів кредиту

За словами єврокомісара з питань економіки Паоло Джентілоні, в середу, 24 липня, була проведена зустріч міністрів G7 з цього питання.

Єврокомісар підкреслив, що за результатами цієї зустрічі було досягнуто значного прогресу у врегулюванні технічних та юридичних аспектів щодо виділення Україні цього кредиту.

Я впевнений, що ми зможемо укласти угоду до жовтня. Під жовтнем я маю на увазі рамки, - зазначив Джентілоні.

У матеріалі видання підкреслюється, що кредит планується обслуговувати за рахунок прибутків від заморожених активів центробанку РФ на суму близько 300 млрд доларів.

G7 готує виділення Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів
Володимир Зеленський та лідери G7

Хоча серед G7 і немає одностайної підтримки конфіскації російських активів, проте є згода на можливість використання прибутку, який приносять активи.

Що відомо про отримання Україною коштів від заморожених активів РФ

Euroclear за підсумками першого півріччя 2024 року отримав 3,4 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів.

Міжнародний депозитарій Euroclear вже у липні поточного року зробить перший внесок у розмірі приблизно 1,55 млрд євро у Європейський фонд для України.

Сукупний процентний дохід Euroclear у січні-червні цього року становив 4 млрд євро. Також компанія виплатить податки з доходів, отриманих від російських активів у січні-червні, у розмірі 836 млн євро.

Таким чином, чистий прибуток Euroclear, що належить до заморожених активів ЦБ РФ, за перше півріччя становив 760 млн євро.

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