Кредити для малого та середнього бізнесу стануть дешевше — рішення Кабміну

Кабінет міністрів 13 вересня прийняв постанову, яка зробить кредити для представників мікро- малого та середнього бізнесу більш доступними. Документ передбачає об’єднання державних програм пільгових кредитів з об’єднанням програм банків-партнерів.

Кредити для малого та середнього бізнесу стануть дешевше

Кабмін 13 вересня прийняв постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28». Урядовці підтримали зміни, запропоновані раніше Мінфіном.

Постанова поширюється на такі державні програми для підтримки підприємців:

«Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»;

«Доступні кредити 5-7-9%»;

«Доступний факторинг».

Ці державні програми будуть об’єднані з партнерськими продуктами уповноважених банків. Завдяки цьому процентна ставка на кредити буде зменшена.

Постанова також удосконалює механізм надання гарантій уповноваженим банкам з боку Фонду розвитку підприємництва (ФРП).

Зазначимо, що саме ФРП реалізовує державну програму «Доступні кредити 5-7-9%». Учасником цього фонду є Мінфін, який координує його діяльність.

У постанові також вказано впровадження стандартів Світового банку при виданні кредитів для сільськогосподарських підприємств у межах державної програми 5-7-9. Вони набудуть чинності з 1 грудня 2024 року.

Окрім того, рішенням Уряду врегульовано виконання умов міжнародної співпраці із залучення доступного фінансування для українського підприємництва, зокрема, зі Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, а також у межах домовленостей з МВФ щодо збалансування підтримки малого та середнього бізнесу з фіскальною спроможністю держави. Поширити

Що відомо про доступні кредити для бізнесу

Влада України запровадила Державну програму кредитування бізнесу 5-7-9 ще у 2020 році. Суть у видачі коштів під знижений відсоток.

Частину процентів виплачуватимуть бізнесмени, а частину — держава.

Кредити доступні для ФОП та юридичних осіб. Обов’язковою умовою для отримання є наявність українського громадянства.