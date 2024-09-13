Кредити для малого та середнього бізнесу стануть дешевше — рішення Кабміну

Кабінет міністрів 13 вересня прийняв постанову, яка зробить кредити для представників мікро- малого та середнього бізнесу більш доступними. Документ передбачає об’єднання державних програм пільгових кредитів з об’єднанням програм банків-партнерів.
Головні тези:
- Уряд України прийняв постанову про об'єднання державних програм та партнерських продуктів банків для здешевшання кредитів для малого та середнього бізнесу.
- Згідно з новими умовами, процентні ставки на кредити для малого та середнього бізнесу будуть зменшені, що сприятиме підтримці підприємців у розвитку своїх компаній.
- Державна програма кредитування бізнесу 5-7-9 діє з 2020 року та надає можливість отримати кредити під знижений відсоток для ФОП та юридичних осіб.
- Постанова також передбачає удосконалення механізму надання гарантій уповноваженим банкам з боку Фонду розвитку підприємництва та впровадження стандартів Світового банку для кредитування сільськогосподарських підприємств.
Кредити для малого та середнього бізнесу стануть дешевше
Кабмін 13 вересня прийняв постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28». Урядовці підтримали зміни, запропоновані раніше Мінфіном.
Постанова поширюється на такі державні програми для підтримки підприємців:
«Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%»;
«Доступні кредити 5-7-9%»;
«Доступний факторинг».
Ці державні програми будуть об’єднані з партнерськими продуктами уповноважених банків. Завдяки цьому процентна ставка на кредити буде зменшена.
Постанова також удосконалює механізм надання гарантій уповноваженим банкам з боку Фонду розвитку підприємництва (ФРП).
Зазначимо, що саме ФРП реалізовує державну програму «Доступні кредити 5-7-9%». Учасником цього фонду є Мінфін, який координує його діяльність.
У постанові також вказано впровадження стандартів Світового банку при виданні кредитів для сільськогосподарських підприємств у межах державної програми 5-7-9. Вони набудуть чинності з 1 грудня 2024 року.
Що відомо про доступні кредити для бізнесу
Влада України запровадила Державну програму кредитування бізнесу 5-7-9 ще у 2020 році. Суть у видачі коштів під знижений відсоток.
Частину процентів виплачуватимуть бізнесмени, а частину — держава.
Кредити доступні для ФОП та юридичних осіб. Обов’язковою умовою для отримання є наявність українського громадянства.
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