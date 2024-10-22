Европарламент одобрил предоставление Украине кредита на сумму до 35 млрд евро

22 октября Европейский парламент одобрил предоставление Украине кредита до 35 млрд евро. Он будет профинансирован за счет будущих доходов от замороженных российских активов.
Главные тезисы
- Европарламент одобрил предоставление Украине кредита до 35 млрд евро за счет будущих доходов от замороженных российских активов.
- Кредит является частью финансовой помощи от ЕС в рамках соглашений G7 и входит в общий пакет финансовой поддержки Украины на 50 млрд долларов.
- Украина будет свободно распоряжаться полученными средствами, при условии выполнения договоренных условий, включая поддержку демократических стандартов.
- Важный вклад в финансовую поддержку Украины также делает Великобритания, предоставляя кредит на почти 3 млрд долларов для поддержки военных расходов.
- Предоставление кредита для Украины из замороженных активов стран G7 поможет украинским силовым структурам инвестировать в ключевое оборудование для противодействия России.
Украина получит кредит на сумму до 35 млрд евро
За эту инициативу проголосовали 518 депутатов, 56 были против, а 61 воздержался.
Кредит является частью макрофинансовой помощи (MFA) от ЕС в рамках договоренностей G7, принятых в июне 2023 года, и входит в общий пакет финансовой поддержки Украины на сумму до 50 миллиардов долларов. Окончательный размер помощи ЕС может быть меньше в зависимости от участия других стран G7.
Кредит должен быть предоставлен до конца 2025 года, но его получение будет зависеть от выполнения Украиной условий, включающих поддержку демократических стандартов, прав человека и других положений меморандума о взаимопонимании.
После голосования Европарламента документ будет утвержден Советом ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что это важный вклад ЕС в рамках пакета G7, который поможет Украине решить неотложные финансовые вопросы.
Британия готовит кредит для Украины почти в 3 млрд долларов из замороженных активов РФ
Отмечается, что этот кредит является вкладом Британии в рамках кредитной программы партнеров по G7 с помощью Украины в размере 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ.
Британия стала первой, кто из стран G7 запускает такой механизм.
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