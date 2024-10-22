Европарламент одобрил предоставление Украине кредита на сумму до 35 млрд евро

22 октября Европейский парламент одобрил предоставление Украине кредита до 35 млрд евро. Он будет профинансирован за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

Украина получит кредит на сумму до 35 млрд евро

За эту инициативу проголосовали 518 депутатов, 56 были против, а 61 воздержался.

Кредит является частью макрофинансовой помощи (MFA) от ЕС в рамках договоренностей G7, принятых в июне 2023 года, и входит в общий пакет финансовой поддержки Украины на сумму до 50 миллиардов долларов. Окончательный размер помощи ЕС может быть меньше в зависимости от участия других стран G7.

Средства для погашения кредита будут получены из доходов от находящихся в ЕС замороженных активов Центрального банка России. Деньги будут использоваться для погашения долгов перед ЕС и другими партнерами G7. У Украины будет свобода использования полученных средств. Поделиться

Кредит должен быть предоставлен до конца 2025 года, но его получение будет зависеть от выполнения Украиной условий, включающих поддержку демократических стандартов, прав человека и других положений меморандума о взаимопонимании.

После голосования Европарламента документ будет утвержден Советом ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что это важный вклад ЕС в рамках пакета G7, который поможет Украине решить неотложные финансовые вопросы.

Британия готовит кредит для Украины почти в 3 млрд долларов из замороженных активов РФ

Отмечается, что этот кредит является вкладом Британии в рамках кредитной программы партнеров по G7 с помощью Украины в размере 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ.

Кредит Великобритании в размере 2,26 млрд. фунтов стерлингов предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины, что позволит украинцам инвестировать в ключевое оборудование для поддержки их усилий против России, такое как противовоздушная оборона, артиллерия и более широкая техническая поддержка. Эта помощь дополнительна к существующей военной помощи Украине в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в год, которую Премьер-министр подтвердил в течение первой недели своего пребывания в должности, — подчеркивается в заявлении правительства Великобритании. Поделиться