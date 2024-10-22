Британия готовит кредит для Украины почти в 3 млрд долларов из замороженных активов РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Британия готовит кредит для Украины почти в 3 млрд долларов из замороженных активов РФ

Правительство Великобритании
Флаг Британии
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Правительство Великобритании выделит Украине кредит в размере 2,93 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ.

Главные тезисы

  • Британия готова выделить Украине кредит на сумму 2,93 млрд долларов из замороженных активов РФ для бюджетной поддержки военных расходов
  • Сотрудничество между Великобританией и Украиной в оборонной отрасли укрепляется через передачу военной техники и инвестиции в ключевое оборудование Украины для борьбы против РФ
  • Британская миссия Task Force HIRST работает над стимулированием промышленного производства и расширением международного сотрудничества в оборонном секторе
  • Украина получит от Британии не только кредит, но и значительную военную помощь, включая поставки техники и современного военного оборудования
  • Соглашения между странами способствуют укреплению оборонных возможностей Украины и развитию оборонной промышленности через инвестиции и техническую поддержку

Что известно о передаче Украине кредита от Великобритании за счет замороженных активов РФ

Отмечается, что этот кредит является вкладом Британии в рамках кредитной программы партнеров по G7 с помощью Украины в размере 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ.

Кредит Великобритании в размере 2,26 млрд. фунтов стерлингов предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины, что позволит украинцам инвестировать в ключевое оборудование для поддержки их усилий против России, такое как противовоздушная оборона, артиллерия и более широкая техническая поддержка. Эта помощь дополнительна к существующей военной помощи Украине в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов в год, которую Премьер-министр подтвердил в течение первой недели своего пребывания в должности, — подчеркивается в заявлении правительства Великобритании.

Британия передаст Украине почти 3 млрд долларов кредита по замороженным активам РФ
Великобритания

Британия уже передала Украине около 400 единиц разной техники, а министр обороны Британии Джон Хили недавно объявил, что Великобритания предоставит Украине 650 легких многоцелевых ракетных комплексов для усиления противовоздушной обороны страны.

Британия стала первой, кто из стран G7 запускает такой механизм.

Что известно о военной помощи Украине от Великобритании

В начале октября стало известно, что Британия выделила Украине около 4,5 млрд. долларов на закупку современного военного оборудования британских производителей.

вошли представители Министерства обороны, Департамента бизнеса и торговли и оборонной ассоциации ADS, посетила Украину для обсуждения дальнейшего сотрудничества с украинским правительством и представителями промышленности.

Эта миссия является продолжением соглашения, подписанного в июле 2024 года, позволяющего Украине потратить 3,5 млрд фунтов стерлингов (около 4,5 млрд долларов) на закупку современного военного оборудования британских производителей.

Группу британской миссии возглавил заместитель государственного секретаря по вооруженным силам Люк Поллард.

Он заявил, что страна постоянно поддерживает Украину, не только предоставляя военную технику, но развивая сотрудничество с украинской оборонной промышленностью. Это помогает привлекать инвестиции и укреплять возможности двух государств.

Одной из ключевых договоренностей этой миссии стало понимание потребностей Украины в комплексных вооружениях и наземных системах. Это стало "сигналом" для британской оборонной промышленности, уже готовящейся к выполнению будущих заказов.

Кроме того, Министерство обороны Британии заключило "несколько важных контрактов" с британскими компаниями.

Среди прочего соглашение было заключено с Thales на поставки ракет для противовоздушной обороны и Sheffield Forgemasters на изготовление поковок для артиллерийских орудий.

Также, межправительственная команда Task Force HIRST работает над стимулированием промышленного производства и расширением международного сотрудничества с украинскими компаниями.

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