Британия ввела санкции против военных РФ за применение химоружия на фронте

Великобритания ввела санкции против войск радиологической, химической и биологической защиты России и их руководителя Игоря Кириллова за использование химического оружия на войне против Украины.

Великобритания ввела санкции против ВС России за использование химического оружия в войне

Как отметили в правительстве Британии, российские войска признались в применении хлорпикрина — токсичного вещества, впервые использованного во время Первой мировой войны, что является нарушением Конвенции о химическом оружии и международном праве.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми подчеркнул, что Лондон не будет бездействен в ответ на такие нарушения и продолжит применять санкции против режима Путина. По его словам, Россия использует бесчеловечные методы, и Великобритания не позволит ей избежать ответственности.

Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Великобритания и дальше будет поддерживать Украину и наказывать за нарушение международного права, пообещав ежегодную помощь Украине в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов.

Кроме того, санкции были введены против двух российских лабораторий, занимающихся разработкой химического оружия.

Армия РФ в августе применила против ВСУ более 400 боеприпасов с химическими веществами

Как отмечается, за август было зафиксировано 447 случаев использования вражеских сил химических боеприпасов против украинских военных.

С 15 февраля 2023 по 24 августа этого года таких случаев зафиксировано 4035.

Генеральный штаб объясняет, что химические боеприпасы используются одновременно с обычными средствами огневого поражения.

Для химических атак противник использует вещества К-51 и РГ-ВО, запрещенные для использования в войне, поскольку являются средствами борьбы с беспорядками.

Генштаб также сообщает, что большая часть вражеских боеприпасов содержит опасные химические вещества неизвестного типа.