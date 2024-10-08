Британия ввела санкции против военных РФ за применение химоружия на фронте
Категория
Экономика
Дата публикации

Британия ввела санкции против военных РФ за применение химоружия на фронте

Правительство Великобритании
Британия ввела санкции против военных РФ за применение химоружия на фронте
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Великобритания ввела санкции против войск радиологической, химической и биологической защиты России и их руководителя Игоря Кириллова за использование химического оружия на войне против Украины.

Главные тезисы

  • Великобритания ввела санкции против российских военных за применение химического оружия в войне против Украины.
  • Санкции также распространяются на российские лаборатории, занимающиеся разработкой химического оружия.
  • Российские войска использовали химические вещества в большом количестве против украинских военных, нарушая международные нормы и Конвенцию о химическом оружии.
  • Великобритания обещает продолжать поддерживать Украину и применять санкции против режима Путина за бездействие в отношении таких нарушений.
  • Россия грубо нарушает правила ведения войны, используя запрещенные химические вещества, что вызывает серьезную обеспокоенность мирового сообщества.

Великобритания ввела санкции против ВС России за использование химического оружия в войне

Как отметили в правительстве Британии, российские войска признались в применении хлорпикрина — токсичного вещества, впервые использованного во время Первой мировой войны, что является нарушением Конвенции о химическом оружии и международном праве.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми подчеркнул, что Лондон не будет бездействен в ответ на такие нарушения и продолжит применять санкции против режима Путина. По его словам, Россия использует бесчеловечные методы, и Великобритания не позволит ей избежать ответственности.

Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Великобритания и дальше будет поддерживать Украину и наказывать за нарушение международного права, пообещав ежегодную помощь Украине в размере 3 миллиардов фунтов стерлингов.

Кроме того, санкции были введены против двух российских лабораторий, занимающихся разработкой химического оружия.

Армия РФ в августе применила против ВСУ более 400 боеприпасов с химическими веществами

Как отмечается, за август было зафиксировано 447 случаев использования вражеских сил химических боеприпасов против украинских военных.

С 15 февраля 2023 по 24 августа этого года таких случаев зафиксировано 4035.

Генеральный штаб объясняет, что химические боеприпасы используются одновременно с обычными средствами огневого поражения.

Для химических атак противник использует вещества К-51 и РГ-ВО, запрещенные для использования в войне, поскольку являются средствами борьбы с беспорядками.

Генштаб также сообщает, что большая часть вражеских боеприпасов содержит опасные химические вещества неизвестного типа.

Таким образом, Россия грубо нарушает правила ведения войны, пренебрегая нормами и обязательствами Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

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