Армия РФ в августе применила против ВСУ более 400 боеприпасов с химическими веществами

Российские оккупанты продолжают применять против ВСУ боеприпасы, оснащенные опасными химическими веществами.
Главные тезисы
- Армия РФ в августе использовала более 400 боеприпасов с химическими веществами против ВСУ.
- Химические атаки российских оккупантов включают запрещенные вещества К-51 и РГ-ВО.
- Генеральный штаб сообщает о зафиксированных 4035 случаев применения химических боеприпасов с начала 2023 года.
- Правительство США обвинило РФ в применении хлорпикрина против ВСУ и ввело санкции против российских институтов.
- Всего за период с февраля 2023 по апрель 2024 зафиксировано 1891 случаев применений боеприпасов с химическими веществами против украинских военных.
РФ продолжает химические атаки против Сил обороны
Как отмечается, в августе было зафиксировано 447 случаев использования враждебными силами химических боеприпасов против украинских военных.
С 15 февраля 2023 по 24 августа этого года таких случаев зафиксировано 4035.
Генеральный штаб объясняет, что химические боеприпасы используются одновременно с обычными средствами огневого поражения.
Для химических атак противник использует вещества К-51 и РГ-ВО, запрещенные для использования в войне, поскольку являются средствами борьбы с беспорядками.
Генштаб также сообщает, что большая часть вражеских боеприпасов содержит опасные химические вещества неизвестного типа.
Россия использует запрещенное химоружие против ВСУ
1 мая правительство США заявило о том, что российские войска применяли против ВСУ хлорпикрин — ядовитое вещество раздражающего действия, которое использовали во время Первой мировой войны. На этом основании Вашингтон ввел санкции против ряда российских научных институтов и компаний.
Посол РФ в Вашингтоне назвал обвинения "одиозными и безосновательными". Москва неоднократно отрицала применение химоружия в Украине. Однако z-блоггеры иногда публикуют видео, подтверждающие газовые атаки на фронте.
Командование ВСУ ранее официально сообщало, что войска РФ применяют в поле боя ядовитые газы и боеприпасы со слезоточивым газом. В основном это гранаты К-51 и РГР, которые сбрасывают на позиции дронами. На март 2024 года зафиксировали 1068 химических атак .
Всего за период с февраля 2023 по апрель 2024 был зафиксирован 1891 случай применений, снаряженных опасными химическими веществами.
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