Армия РФ в августе применила против ВСУ более 400 боеприпасов с химическими веществами

РФ продолжает химические атаки против Сил обороны

Как отмечается, в августе было зафиксировано 447 случаев использования враждебными силами химических боеприпасов против украинских военных.

С 15 февраля 2023 по 24 августа этого года таких случаев зафиксировано 4035.

Генеральный штаб объясняет, что химические боеприпасы используются одновременно с обычными средствами огневого поражения.

Для химических атак противник использует вещества К-51 и РГ-ВО, запрещенные для использования в войне, поскольку являются средствами борьбы с беспорядками.

Генштаб также сообщает, что большая часть вражеских боеприпасов содержит опасные химические вещества неизвестного типа.

Таким образом, Россия грубо нарушает правила ведения войны, пренебрегая нормами и обязательствами Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Поделиться

Россия использует запрещенное химоружие против ВСУ

1 мая правительство США заявило о том, что российские войска применяли против ВСУ хлорпикрин — ядовитое вещество раздражающего действия, которое использовали во время Первой мировой войны. На этом основании Вашингтон ввел санкции против ряда российских научных институтов и компаний.

Посол РФ в Вашингтоне назвал обвинения "одиозными и безосновательными". Москва неоднократно отрицала применение химоружия в Украине. Однако z-блоггеры иногда публикуют видео, подтверждающие газовые атаки на фронте.

Командование ВСУ ранее официально сообщало, что войска РФ применяют в поле боя ядовитые газы и боеприпасы со слезоточивым газом. В основном это гранаты К-51 и РГР, которые сбрасывают на позиции дронами. На март 2024 года зафиксировали 1068 химических атак .

Всего за период с февраля 2023 по апрель 2024 был зафиксирован 1891 случай применений, снаряженных опасными химическими веществами.