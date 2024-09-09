Армія РФ у серпні застосувала проти ЗСУ понад 400 боєприпасів з хімічними речовинами

Російські окупанти продовжують застосовувати проти ЗСУ боєприпаси, що споряджені небезпечними хімічними речовинами.

РФ продовжує хімічні атаки проти Сил оборони

Як зазначається, за серпень було зафіксовано 447 випадків використання ворожими силами хімічних боєприпасів проти українських військових.

З 15 лютого 2023 року по 24 серпня цього року таких випадків зафіксовано 4035.

Генеральний штаб пояснює, що хімічні боєприпаси застосовуються одночасно зі звичайними засобами вогневого ураження.

Для хімічних атак противник використовує речовини К-51 та РГ-ВО, які заборонені для використання у війні, оскільки є засобами боротьби із заворушеннями.

Генштаб також повідомляє, що значна частина ворожих боєприпасів містить небезпечні хімічні речовини невідомого типу.

Таким чином, Росія грубо порушує правила ведення війни, нехтуючи нормами та зобов'язаннями Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї і про її знищення. Поширити

Росія використовує заборонену хімзброю проти ЗСУ

1 травня уряд США заявив про те, що російські війська застосовували проти ЗСУ хлорпікрін — отруйну речовину подразнюючої дії, яку використовували під час Першої світової війни. На цій підставі Вашингтон запровадив санкції проти низки російських наукових інститутів та компаній.

Посол РФ у Вашингтоні назвав звинувачення “одіозними та безпідставними”. Москва неодноразово заперечувала застосування хімзброї в Україні. Однак z-блогери іноді публікують відео, що підтверджують газові атаки на фронті.

Командування ЗСУ раніше офіційно повідомляло, що війська РФ застосовують на полі бою отруйні гази й боєприпаси зі сльозогінним газом. Здебільшого це гранати К-51 і РГР, які скидають на позиції дронами. На березень 2024 року зафіксували 1 068 хімічних атак.

Всього за період з лютого 2023 року по квітень 2024 року було зафіксовано 1891 випадок застосувань, споряджених небезпечними хімічними речовинами.