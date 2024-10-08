Британія ввела санкції проти військових РФ за застосування хімзброї на фронті

Велика Британія запровадила санкції проти Військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту Росії та їхнього керівника Ігоря Кирилова за використання хімічної зброї на війні проти України.

Британія ввела санкції проти ЗС Росії за використання хімічної зброї у війні

Як зазначили в уряді Британії, російські війська зізналися у застосуванні хлорпікрину — токсичної речовини, вперше використаної під час Першої світової війни, що є порушенням Конвенції про хімічну зброю та міжнародного права.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі наголосив, що Лондон не буде бездіяльним у відповідь на такі порушення і продовжить застосовувати санкції проти режиму Путіна. За його словами, Росія використовує нелюдські методи, і Британія не дозволить їй уникнути відповідальності.

Міністр оборони Джон Хілі підкреслив, що Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну і каратиме за порушення міжнародного права, пообіцявши щорічну допомогу Україні в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів.

Крім того, санкції були введені проти двох російських лабораторій, які займаються розробкою хімічної зброї.

Армія РФ у серпні застосувала проти ЗСУ понад 400 боєприпасів з хімічними речовинами

Як зазначається, за серпень було зафіксовано 447 випадків використання ворожими силами хімічних боєприпасів проти українських військових.

З 15 лютого 2023 року по 24 серпня цього року таких випадків зафіксовано 4035.

Генеральний штаб пояснює, що хімічні боєприпаси застосовуються одночасно зі звичайними засобами вогневого ураження.

Для хімічних атак противник використовує речовини К-51 та РГ-ВО, які заборонені для використання у війні, оскільки є засобами боротьби із заворушеннями.

Генштаб також повідомляє, що значна частина ворожих боєприпасів містить небезпечні хімічні речовини невідомого типу.