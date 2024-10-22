Уряд Великої Британії виділить Україні кредит у розмірі 2,93 млрд доларів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Що відомо про передачу Україні кредиту від Великої Британії за рахунок заморожених активів РФ

Зазначається, що цей кредит є внеском Британії у рамках кредитної програми партнерів з G7 з допомоги Україні у розмірі 50 млрд доларів за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Кредит Великої Британії у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів призначений для бюджетної підтримки військових витрат України, що дозволить українцям інвестувати в ключове обладнання для підтримки їхніх зусиль проти Росії, таке як протиповітряна оборона, артилерія і більш широка технічна підтримка. Ця допомога є додатковою до існуючої військової допомоги Україні у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, яку Прем'єр-міністр підтвердив протягом першого тижня свого перебування на посаді, — підкреслюється у заяві уряду Великої Британії. Поширити

Велика Британія

Британія вже передала Україні близько 400 одиниць різної техніки, а міністр оборони Британії Джон Хілі нещодавно оголосив, що Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових ракетних комплексів для посилення протиповітряної оборони країни.

Британія стала першою, хто із країн G7 запускає такий механізм.

Що відомо про військову допомогу Україні від Великої Британії

На початку жовтня стало відомо, що Британія виділила Україні близько 4,5 млрд доларів на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

увійшли представники Міністерства оборони, Департаменту бізнесу та торгівлі та оборонної асоціації ADS, відвідала Україну для обговорення подальшої співпраці з українським урядом та представниками промисловості.

Ця місія є продовженням угоди, підписаної в липні 2024 року, яка дозволяє Україні витратити 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

Групу британської місії очолив заступник державного секретаря з питань Збройних сил Люк Поллард.

Він заявив, що країна постійно підтримує Україну, не лише надаючи військову техніку, а й розвиваючи співпрацю з українською оборонною промисловістю. Це допомагає залучати інвестиції та зміцнювати можливості обох держав.

Однією з ключових домовленостей цієї місії стало розуміння потреб України в комплексних озброєннях і наземних системах. Це стало "сигналом" для британської оборонної промисловості, яка вже готується до виконання майбутніх замовлень.

Окрім цього, Міністерство оборони Британії уклало "кілька важливих контрактів" з британськими компаніями.

Серед іншого угоду уклали з Thales на постачання ракет для протиповітряної оборони та Sheffield Forgemasters на виготовлення поковок для артилерійських гармат.

Також міжурядова команда Task Force HIRST працює над стимулюванням промислового виробництва і розширенням міжнародної співпраці з українськими компаніями.