Британія розробляє план щодо ударів по території РФ у межах Плану перемоги

Британія розглядає власні пропозиції щодо можливості ураження Україною військових об’єктів углибині Росії в межах плану перемоги.
Головні тези:
- Британія розглядає власні пропозиції щодо ураження російських військових об'єктів у глибині території РФ в рамках плану перемоги.
- США проводить телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії, під час якої обговорюються можливості ударів по РФ.
- Україна акцентує увагу на порушеннях міжнародного гуманітарного права Росією та співпраці з Британією у сфері постачання військової техніки.
- Міністр закордонних справ Німеччини підтримує право України на самооборону та наголошує на важливості превентивних заходів для запобігання атакам.
- Співпраця між Україною, Британією та Німеччиною в сфері безпеки та оборони набуває нових розмірів у контексті геополітичних викликів.
Сирський провів розмову з начальником армії Британії
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, він провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії, адміралом сером Тоні Радакіним, під час якої поінформував його про ситуацію на фронті.
В ході бесіди вони обговорили удари по російських військових об'єктах.
Сирський також привернув увагу британської сторони до порушень міжнародного гуманітарного права Росією, воєнних злочинів і ударів по критичній інфраструктурі України, а також масованих бомбардувань цивільних об’єктів.
Серед ключових напрямів співпраці України та Британії, за словами Сирського, залишаються постачання військової техніки, підготовка особового складу та підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження.
Україна зможе використати німецьку зброю для ударів углиб РФ
Як зазначила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, Україна має право захищатися, не чекаючи нападу на свою територію.
Міністр також зазначила важливість превентивних заходів, таких як знищення пускових установок для запобігання майбутнім атакам.
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