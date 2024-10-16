Британія розробляє план щодо ударів по території РФ у межах Плану перемоги

Сирський провів розмову з начальником армії Британії

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, він провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії, адміралом сером Тоні Радакіним, під час якої поінформував його про ситуацію на фронті.

В ході бесіди вони обговорили удари по російських військових об'єктах.

Окремо ми обговорили можливості ураження військових цілей противника в оперативній і стратегічній глибині. Наразі британська сторона працює над власними пропозиціями для реалізації цього плану перемоги. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Сирський також привернув увагу британської сторони до порушень міжнародного гуманітарного права Росією, воєнних злочинів і ударів по критичній інфраструктурі України, а також масованих бомбардувань цивільних об’єктів.

Серед ключових напрямів співпраці України та Британії, за словами Сирського, залишаються постачання військової техніки, підготовка особового складу та підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження.

Україна зможе використати німецьку зброю для ударів углиб РФ

Як зазначила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, Україна має право захищатися, не чекаючи нападу на свою територію.

Право України на самооборону не означає, що вона повинна чекати, поки ракета перетне кордон або влучить у місто, як-от Харків, перед тим як реагувати, — заявила Бербок, додавши, що навіть найсучасніша протиповітряна оборона не завжди може запобігти таким загрозам. Поширити

Міністр також зазначила важливість превентивних заходів, таких як знищення пускових установок для запобігання майбутнім атакам.