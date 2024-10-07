Бербок підтримала удари України німецькою зброєю по території РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Україна зможе використовувати зброю з німецьких запасів для самооборони, включаючи можливі удари по військових об'єктах углиб РФ.

Україна зможе використати німецьку зброю для ударів углиб РФ

Як зазначила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, Україна має право захищатися, не чекаючи нападу на свою територію.

Право України на самооборону не означає, що вона повинна чекати, поки ракета перетне кордон або влучить у місто, як-от Харків, перед тим як реагувати, — заявила Бербок, додавши, що навіть найсучасніша протиповітряна оборона не завжди може запобігти таким загрозам. Поширити

Міністр також зазначила важливість превентивних заходів, таких як знищення пускових установок для запобігання майбутнім атакам.

Водночас масштаби таких дій не будуть обговорюватися публічно, щоб зберегти елемент стримування і не дати переваги російським військам, — наголосила Бербок. Поширити

Чи може Росія вдатися до ескалації

Журналісти звертають увагу на те, що американська розвідка применшує вплив, який ракети великої дальності можуть мати на хід війни.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні Сили оборони України мають обмежену кількість зброї, і незрозуміло, скільки ще, якщо взагалі, можуть надати західні союзники.

На цьому тлі американські розвідувальні служби попереджають Джо Байдена та його команду про ризики, які з'являться у разі надання дозволу Україні на дальні удари вглиб РФ.

Отримані дані можуть частково пояснити, чому Байдену так важко ухвалити це рішення, і продемонструвати внутрішній тиск на нього, який змусив його відмовити Зеленському в проханні. Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити питання розвідки та внутрішні дискусії, сказали, що залишається незрозумілим, що Байден вирішить зробити. Поширити

Найцікавішим є те, що, попри усі намагання кремлівського режиму, офіційний Лондон досі не злякався й продовжує наполягати на тому, щоб дозволити українцям використовувати ракети дальнього радіусу дії.