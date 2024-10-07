Бербок підтримала удари України німецькою зброєю по території РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Україна зможе використовувати зброю з німецьких запасів для самооборони, включаючи можливі удари по військових об'єктах углиб РФ.
Головні тези:
- Україна має право використовувати німецьку зброю для самооборони та можливих ударів углиб території РФ.
- Потреба в превентивних заходах для запобігання майбутнім атакам, включаючи знищення пускових установок.
- Американська розвідка попереджає про ризики надання Україні дозволу на виконання дальніх ударів вглиб РФ.
- Зброя та обмежені ресурси оборони України створюють складні дипломатичні виклики для міжнародних союзників.
Україна зможе використати німецьку зброю для ударів углиб РФ
Як зазначила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, Україна має право захищатися, не чекаючи нападу на свою територію.
Міністр також зазначила важливість превентивних заходів, таких як знищення пускових установок для запобігання майбутнім атакам.
Чи може Росія вдатися до ескалації
Журналісти звертають увагу на те, що американська розвідка применшує вплив, який ракети великої дальності можуть мати на хід війни.
Що важливо розуміти, станом на сьогодні Сили оборони України мають обмежену кількість зброї, і незрозуміло, скільки ще, якщо взагалі, можуть надати західні союзники.
На цьому тлі американські розвідувальні служби попереджають Джо Байдена та його команду про ризики, які з'являться у разі надання дозволу Україні на дальні удари вглиб РФ.
Найцікавішим є те, що, попри усі намагання кремлівського режиму, офіційний Лондон досі не злякався й продовжує наполягати на тому, щоб дозволити українцям використовувати ракети дальнього радіусу дії.
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