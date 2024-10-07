Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Украина сможет использовать оружие из немецких запасов для самообороны, включая возможные удары по военным объектам в глубь РФ.
Главные тезисы
- Украина получила поддержку от Германии в использовании немецкого оружия для самообороны и возможных ударов по РФ.
- Бербок подчеркнула право Украины на самооборону и необходмость превентивных мер для предотвращения потенциальных атак.
- Американская разведка предупреждает о возможных рисках и эскалации при разрешении Украине на дальние удары вглубь РФ.
- Официальный Лондон продолжает поддерживать возможность использования Украиной ракет дальнего радиуса действия, несмотря на давление и препятствия со стороны Кремля.
- Решение президента США Джо Байдена по данному вопросу вызывает внутренние дискусии и неоднозначность среди американских чиновников и разведывательных служб.
Украина сможет использовать немецкое оружие для ударов в глубь РФ
Как отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, Украина имеет право защищаться, не дожидаясь нападения на свою территорию.
Министр также отметила важность превентивных мер, таких как уничтожение пусковых установок для предотвращения будущих атак.
Может ли Россия прибегнуть к эскалации
Журналисты обращают внимание на то, что американская разведка умаляет влияние, которое ракеты большой дальности могут оказать на ход войны.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день Силы обороны Украины имеют ограниченное количество оружия, и непонятно, сколько еще, если вообще, могут предоставить западные союзники.
На этом фоне американские разведывательные службы предупреждают Джо Байдена и его команду о рисках, которые появятся в случае разрешения Украине на дальние удары вглубь РФ.
Самое интересное, что, несмотря на все попытки кремлевского режима, официальный Лондон до сих пор не испугался и продолжает настаивать на том, чтобы позволить украинцам использовать ракеты дальнего радиуса действия.
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