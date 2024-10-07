Бербок поддержала удары Украины немецким оружием по территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Бербок поддержала удары Украины немецким оружием по территории РФ

Бербок поддержала удары Украины немецким оружием по территории РФ
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Источник:  Tagesschau

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Украина сможет использовать оружие из немецких запасов для самообороны, включая возможные удары по военным объектам в глубь РФ.

Главные тезисы

  • Украина получила поддержку от Германии в использовании немецкого оружия для самообороны и возможных ударов по РФ.
  • Бербок подчеркнула право Украины на самооборону и необходмость превентивных мер для предотвращения потенциальных атак.
  • Американская разведка предупреждает о возможных рисках и эскалации при разрешении Украине на дальние удары вглубь РФ.
  • Официальный Лондон продолжает поддерживать возможность использования Украиной ракет дальнего радиуса действия, несмотря на давление и препятствия со стороны Кремля.
  • Решение президента США Джо Байдена по данному вопросу вызывает внутренние дискусии и неоднозначность среди американских чиновников и разведывательных служб.

Украина сможет использовать немецкое оружие для ударов в глубь РФ

Как отметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, Украина имеет право защищаться, не дожидаясь нападения на свою территорию.

Право Украины на самооборону не означает, что она должна ждать, пока ракета пересечет границу или попадет в город, например Харьков, перед тем как реагировать, — заявила Бербок, добавив, что даже самая современная противовоздушная оборона не всегда может предотвратить такие угрозы.

Министр также отметила важность превентивных мер, таких как уничтожение пусковых установок для предотвращения будущих атак.

В то же время, масштабы таких действий не будут обсуждаться публично, чтобы сохранить элемент сдерживания и не дать преимущества российским войскам, — подчеркнула Бербок.

Может ли Россия прибегнуть к эскалации

Журналисты обращают внимание на то, что американская разведка умаляет влияние, которое ракеты большой дальности могут оказать на ход войны.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день Силы обороны Украины имеют ограниченное количество оружия, и непонятно, сколько еще, если вообще, могут предоставить западные союзники.

На этом фоне американские разведывательные службы предупреждают Джо Байдена и его команду о рисках, которые появятся в случае разрешения Украине на дальние удары вглубь РФ.

Полученные данные могут частично объяснить, почему Байдену так трудно принять это решение, и продемонстрировать внутреннее давление на него, заставившее его отказать Зеленскому в просьбе. Американские чиновники, говорившие на условиях анонимности, чтобы обсудить вопросы разведки и внутренние дискуссии, сказали, что остается непонятным, что Байден решит.

Самое интересное, что, несмотря на все попытки кремлевского режима, официальный Лондон до сих пор не испугался и продолжает настаивать на том, чтобы позволить украинцам использовать ракеты дальнего радиуса действия.

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