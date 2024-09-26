Байден созовет в Германии "Рамштайн" на уровне лидеров стран

Президент США Джо Байден заявил, что созовет в Германии встречу Контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров стран. Это заседание состоится в октябре.
Главные тезисы
- Планируется выделение финансирования и вооружений для Украины, включая системы противовоздушной обороны и подготовку украинских пилотов на F-16.
- Президент Джо Байден поручил выделить 5,5 миллиардов долларов из доступных средств для помощи Украине и дополнительно 2,4 миллиарда долларов на приобретение боеприпасов и укрепление ПВО.
- Инициатива также включает расширение программы обучения украинских пилотов на F-16 и обеспечение подготовки новых 18 пилотов в ближайшем году.
- Байден инициирует согласование усилий более 50 стран, поддерживающих Украину, для эффективного противодействия российской агрессии и защиты интересов Украины.
Байден анонсировал проведение "Рамштайна"
В преддверии СМИ сообщали, что в октябре президент США Джо Байден посетит Германию. В ходе его визита Берлин планирует пригласить также лидеров Франции и Британии для обсуждения поддержки Украины.
Байден раскрыл детали новой помощи Украине
Президент Джо Байден поручил Министерству обороны США выделить все доступные средства в рамках Инициативы безопасности помощи Украине до конца своего президентского срока.
Министерство обороны США выделит также дополнительные 2,4 миллиарда долларов на помощь, включающую:
системы противовоздушной обороны,
беспилотные авиационные комплексы,
боеприпасы класса "воздух-земля".
Также пакет будет содержать боеприпасы большой дальности Joint Stand-off Weapon и дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты к ней.
Кроме того, Байден поручил расширить программу подготовки украинских пилотов на F-16, в частности, обеспечить подготовку еще 18 пилотов в следующем году.
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