Байден созовет в Германии "Рамштайн" на уровне лидеров стран

Президент США Джо Байден заявил, что созовет в Германии встречу Контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров стран. Это заседание состоится в октябре.

Байден анонсировал проведение "Рамштайна"

В следующем месяце я созову в Германии встречу на уровне лидеров Контактной группы по обороне Украины для координации усилий более 50 стран, поддерживающих Украину в ее защите от российской агрессии. Джо Байден Президент США

В преддверии СМИ сообщали, что в октябре президент США Джо Байден посетит Германию. В ходе его визита Берлин планирует пригласить также лидеров Франции и Британии для обсуждения поддержки Украины.

Байден раскрыл детали новой помощи Украине

Президент Джо Байден поручил Министерству обороны США выделить все доступные средства в рамках Инициативы безопасности помощи Украине до конца своего президентского срока.

Я также санкционировал выделение 5,5 миллиардов долларов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, чтобы полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом в поддержку Украины, и пополнить американские запасы, — сообщил Джо Байден. Поделиться

Министерство обороны США выделит также дополнительные 2,4 миллиарда долларов на помощь, включающую:

системы противовоздушной обороны,

беспилотные авиационные комплексы,

боеприпасы класса "воздух-земля".

Также пакет будет содержать боеприпасы большой дальности Joint Stand-off Weapon и дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты к ней.

Кроме того, Байден поручил расширить программу подготовки украинских пилотов на F-16, в частности, обеспечить подготовку еще 18 пилотов в следующем году.