США объявили о новой помощи Украине в размере 7,9 млрд долл

США выделили Украине новую военную помощь на сумму 7,9 млрд дол. Также Белый дом ввел новые санкции против России и передал дальнобойные авиабомбы JSOW.

Что известно о новой помощи Украине от США

Благодарен президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 млрд долларов США и введение санкций против России. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент Украины также поблагодарил США за то, что удалось найти способ выделить остаток ранее утвержденных средств (приблизительно 5,9 млрд долларов) до завершения финансового года, чтобы президентские полномочия остались в силе.

Зеленский отметил, что новый пакет военной помощи будет включать в себя дополнительную батарею ПВО Patriot, другие системы противовоздушной обороны, перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности, боеприпасы класса "воздух-земля", а также ресурсы для укрепления оборонной промышленности Украины.

Кроме того, США расширяют программу обучения пилотов для F-16 и вводят новые санкции против России, чтобы ограничить способность финансировать войну против Украины.

Мы всегда ценили мощную двухпартийную поддержку Соединенных Штатов и американцев в нашей справедливой борьбе за победу над российской агрессией, подчеркнул Зеленский. Поделиться

США выделили новый пакет Украины на 375 млн долл.

Белый дом объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине. Его стоимость составляет 375 млн. долларов.

В рамках пакета Украина получит: