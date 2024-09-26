США объявили о новой помощи Украине в размере 7,9 млрд долл

США выделили Украине новую военную помощь на сумму 7,9 млрд дол. Также Белый дом ввел новые санкции против России и передал дальнобойные авиабомбы JSOW.
Главные тезисы
- США выделили Украине новую военную помощь в размере 7,9 млрд долларов, включая современное вооружение и ресурсы для укрепления оборонной промышленности.
- Белый дом также ввел новые санкции против России, чтобы ограничить ее способность финансировать войну против Украины.
- Президент Украины выразил благодарность США за поддержку и двухпартийную помощь в борьбе против российской агрессии.
- Новый пакет помощи включает в себя военное оборудование, боеприпасы, бронетехнику, патрульные катера и услуги обучения для украинских военных.
- Объявленный пакет помощи на 375 млн долларов включает в себя широкий спектр военного оборудования и техники, направленных на укрепление обороноспособности Украины.
Что известно о новой помощи Украине от США
Президент Украины также поблагодарил США за то, что удалось найти способ выделить остаток ранее утвержденных средств (приблизительно 5,9 млрд долларов) до завершения финансового года, чтобы президентские полномочия остались в силе.
Зеленский отметил, что новый пакет военной помощи будет включать в себя дополнительную батарею ПВО Patriot, другие системы противовоздушной обороны, перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности, боеприпасы класса "воздух-земля", а также ресурсы для укрепления оборонной промышленности Украины.
Кроме того, США расширяют программу обучения пилотов для F-16 и вводят новые санкции против России, чтобы ограничить способность финансировать войну против Украины.
США выделили новый пакет Украины на 375 млн долл.
Белый дом объявил о предоставлении нового пакета помощи Украине. Его стоимость составляет 375 млн. долларов.
В рамках пакета Украина получит:
боеприпасы "воздух-поверхность",
боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS),
артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм,
ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW),
противотанковые системы Javelin и AT-4,
бронетранспортеры M1117 Armored Security Vehicles,
противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP),
легкие тактические автомобили,
бронированные мостовые системы,
стрелковое оружие,
патрульные катера,
подрывное оборудование и боеприпасы,
запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
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