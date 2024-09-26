США оголосили про нову допомогу Україні у розмірі 7,9 млрд дол

США виділили Україні нову військову допомогу на суму 7,9 млрд дол. Також Білий дім запровадив нові санкції проти Росії та передав далекобійні авіабомби JSOW.

Що відомо про нову допомогу Україні від США

Вдячний президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 млрд доларів США та запровадження санкцій проти Росії. Володимир Зеленський Президент України

Президент України також висловив подяку США за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок раніше затверджених коштів (приблизно 5,9 млрд доларів) до завершення фінансового року, щоб президентські повноваження залишилися в силі.

Зеленський зазначив, що новий пакет військової допомоги включатиме додаткову батарею ППО Patriot, інші системи протиповітряної оборони, перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності, боєприпаси класу "повітря-земля", а також ресурси для зміцнення оборонної промисловості України.

Крім того, США розширюють програму навчання пілотів для F-16 і запроваджують нові санкції проти Росії, аби обмежити її здатність фінансувати війну проти України.

Ми завжди цінували потужну двопартійну підтримку Сполучених Штатів і американців у нашій справедливій боротьбі за перемогу над російською агресією, — підкреслив Зеленський. Поширити

США виділили новий пакет Україні на 375 млн дол

Білий дім оголосив про надання нового пакета допомоги Україні. Його вартість становить 375 млн доларів.

У рамках пакета Україна отримає: