США оголосили про нову допомогу Україні у розмірі 7,9 млрд дол

США виділили Україні нову військову допомогу на суму 7,9 млрд дол. Також Білий дім запровадив нові санкції проти Росії та передав далекобійні авіабомби JSOW.
Головні тези:
- США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму 7,9 млрд доларів, який включає різноманітне військове обладнання та боєприпаси для підтримки обороноздатності країни.
- Білий дім також запровадив нові санкції проти Росії, спрямовані на обмеження її здатності фінансувати війну проти України.
- Президент України Володимир Зеленський висловив подяку США за надання допомоги та підтримку в боротьбі проти російської агресії.
- У новому пакеті допомоги для України передбачено постачання військової техніки, бронетехніки, боєприпасів та програму навчання для пілотів.
- Вартість нового пакету допомоги Україні становить 375 млн доларів та включає різноманітне військове обладнання та засоби безпеки для підтримки обороноздатності країни.
Що відомо про нову допомогу Україні від США
Президент України також висловив подяку США за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок раніше затверджених коштів (приблизно 5,9 млрд доларів) до завершення фінансового року, щоб президентські повноваження залишилися в силі.
Зеленський зазначив, що новий пакет військової допомоги включатиме додаткову батарею ППО Patriot, інші системи протиповітряної оборони, перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності, боєприпаси класу "повітря-земля", а також ресурси для зміцнення оборонної промисловості України.
Крім того, США розширюють програму навчання пілотів для F-16 і запроваджують нові санкції проти Росії, аби обмежити її здатність фінансувати війну проти України.
США виділили новий пакет Україні на 375 млн дол
Білий дім оголосив про надання нового пакета допомоги Україні. Його вартість становить 375 млн доларів.
У рамках пакета Україна отримає:
боєприпаси "повітря-поверхня",
боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS),
артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм,
ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW),
протитанкові системи Javelin і AT-4,
бронетранспортери M1117 Armored Security Vehicles,
протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP),
легкі тактичні автомобілі,
броньовані мостові системи,
стрілецька зброя,
патрульні катери,
підривне обладнання та боєприпаси,
запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
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