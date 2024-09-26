США виділили новий пакет Україні на 375 млн дол. Що туди увійшло

США виділили нову військову допомогу Україні у розмірі 375 млн дол. Туди увійшла зброя "повітря-поверхня", боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка та протитанкова зброя.

Що відомо про новий пакет США Україні

У заяві адміністрації Байдена зазначається, що оголошена Пентагоном додаткова допомога у сфері безпеки спрямована на те, щоб "забезпечити Україну необхідними інструментами для перемоги в боротьбі з російською агресією".

У Білому домі також уточнили, що це включає "схвалення пакета президентських розпоряджень (PDA), вартістю 375 млн дол", який надасть Україні додаткові ресурси для задоволення її найбільш нагальних потреб.

До пакета допомоги увійшло:

боєприпаси "повітря-поверхня",

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS),

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм,

ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW),

протитанкові системи Javelin і AT-4,

бронетранспортери M1117 Armored Security Vehicles,

протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP),

легкі тактичні автомобілі,

броньовані мостові системи,

стрілецька зброя,

патрульні катери,

підривне обладнання та боєприпаси,

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

У Білому домі додали, що це 66-й транш обладнання від адміністрації Байдена, який "буде надано з запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року".

Байден створює план "Б" щодо допомоги Україні

Команда американського лідера Джо Байдена наразі активно працює над планом продовження повноважень на постачання Україні допомоги на суму 5,9 мільярдів доларів після 1 жовтня. Як відомо, саме тоді у Штатах розпочинається новий фінансовий рік.

Що важливо розуміти, йдеться про ухвалений у квітні пакет допомоги, згідно з яким Міністерство оборони може використовувати власні запаси для швидкого переміщення зброї та обладнання в Україну.

Згодом з цих коштів профінансують заміну американського обладнання у власних арсеналах.

За словами журналістів, цей новий обхідний шлях, який вимагає від команди Байдена оголосити, що вона використає решту допомоги в найближчі місяці, дасть можливість Пентагону продовжувати постачати зброю Києву.

Головний нюанс полягає в тому, що згідно з цією схемою Штати не зможуть надавати ЗСУ нові типи обладнання, яких не було в попередніх пакетах.

За словами спікера Міноборони США Чарлі Дітца, вчасна реалізація нового плану дозволить вивести постачання за межі нового фінансового року.