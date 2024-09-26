США выделили новый пакет Украины на 375 млн дол. Что туда вошло

США выделили новую военную помощь Украине в 375 млн дол. Туда вошло оружие "воздух-поверхность", боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

Что известно о новом пакете США Украины

В заявлении администрации Байдена говорится, что объявленная Пентагоном дополнительная помощь в сфере безопасности направлена на то, чтобы "обеспечить Украину необходимыми инструментами для победы в борьбе с российской агрессией".

В Белом доме также уточнили, что это включает "одобрение пакета президентских распоряжений (PDA), стоимостью 375 млн долл.", который предоставит Украине дополнительные ресурсы для удовлетворения ее насущных потребностей.

В пакет помощи вошло:

боеприпасы "воздух-поверхность",

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS),

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм,

ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW),

противотанковые системы Javelin и AT-4,

бронетранспортеры M1117 Armored Security Vehicles,

противоминно-стойкие транспортные средства с защитой от засады (MRAP),

легкие тактические автомобили,

бронированные мостовые системы,

стрелковое оружие,

патрульные катера,

подрывное оборудование и боеприпасы,

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

В Белом доме добавили, что это 66-й транш оборудования от администрации Байдена, который "будет предоставлен из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года".

Байден создает план "Б" по помощи Украине

Команда американского лидера Джо Байдена активно работает над планом продления полномочий на поставку Украине помощи на сумму 5,9 миллиардов долларов после 1 октября. Как известно, тогда в Штатах начинается новый финансовый год.

Что важно понимать, речь идет о принятом в апреле пакете помощи, согласно которому Министерство обороны может использовать собственные запасы для быстрого перемещения оружия и оборудования в Украину.

Затем из этих средств профинансируют замену американского оборудования в собственных арсеналах.

По словам журналистов, этот новый обходной путь, требующий от команды Байдена объявить, что она использует остальную помощь в ближайшие месяцы, позволит Пентагону продолжать поставлять оружие Киеву.

Главный нюанс состоит в том, что, согласно этой схеме, Штаты не смогут предоставлять ВСУ новые типы оборудования, которых не было в предыдущих пакетах.

По словам спикера Минобороны США Чарли Дитца, своевременная реализация нового плана позволит вывести поставки за пределы нового финансового года.