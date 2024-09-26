Адміністрація Байдена оцінила "план перемоги" України — деталі

Адміністрація президента США Джо Байдена висловлює занепокоєння через відсутність комплексної стратегії в українському плані перемоги. Посадовці зазначають, що план переважно зосереджений на постачанні озброєння та знятті обмежень на далекобійні удари по території РФ.

Чому план перемоги України "не вразив" адміністрацію Байдена

Як зазначає видання, Володимир Зеленський протягом кількох місяців просуває український план як основу для перемоги.

Однак, американські та європейські лідери, які знайомі з основними положеннями плану, вважають, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги, особливо з урахуванням поточних успіхів російських військ на полі бою.

Я не вражений, у цьому плані немає нічого нового, — зазначив один із високопоставлених чиновників. Поширити

Одним із ключових пунктів плану є вимога до США дозволити Україні вільно використовувати західну зброю на свій розсуд, про що заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

На його думку, без таких дозволів пропозиції України будуть менш дієвими, оскільки Києву буде складно реагувати на постійні російські атаки.

Попри неодноразові прохання, Байден відмовляється зняти обмеження на постачання американських і британських далекобійних ракет, які дозволили б Україні завдавати ударів по військових цілях у глибині Росії. Представники американської адміністрації вважають, що така зброя не змінить стратегічної ситуації, а навпаки, може спровокувати Володимира Путіна на ескалацію конфлікту, — зазначає видання. Поширити

Що відомо про план перемоги України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього місяця представить план перемоги України президенту США Джо Байдену, а також республіканцю Дональду Трампу та демократу Камалі Гарріс.

Як зазначають журналісти, план складається з чотирьох ключових пунктів.

перший — гарантії безпеки від західних країн, подібні до пакту про взаємну оборону в межах НАТО;

другий — продовження наступу на Курську область Росії для посилення позицій України у переговорах;

третій — запит на конкретне сучасне озброєння;

четвертий — міжнародна фінансова допомога для відновлення української економіки, що постраждала від війни".