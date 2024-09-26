Адміністрація Байдена оцінила "план перемоги" України — деталі

Адміністрація президента США Джо Байдена висловлює занепокоєння через відсутність комплексної стратегії в українському плані перемоги. Посадовці зазначають, що план переважно зосереджений на постачанні озброєння та знятті обмежень на далекобійні удари по території РФ.
Головні тези:
- Адміністрація Байдена висловила занепокоєння через відсутність комплексної стратегії в українському плані перемоги.
- План перемоги України, який пропонує Володимир Зеленський, не заслужив підтримки американської адміністрації через відсутність чіткого шляху до перемоги.
- Один із ключових пунктів плану – вимога до США дозволити Україні вільно використовувати західну зброю для ефективного протистояння російським атакам.
- План перемоги України Володимира Зеленського містить чотири ключові пункти, зокрема гарантії безпеки від західних країн та запит на конкретне сучасне озброєння.
Чому план перемоги України "не вразив" адміністрацію Байдена
Як зазначає видання, Володимир Зеленський протягом кількох місяців просуває український план як основу для перемоги.
Однак, американські та європейські лідери, які знайомі з основними положеннями плану, вважають, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги, особливо з урахуванням поточних успіхів російських військ на полі бою.
Одним із ключових пунктів плану є вимога до США дозволити Україні вільно використовувати західну зброю на свій розсуд, про що заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
На його думку, без таких дозволів пропозиції України будуть менш дієвими, оскільки Києву буде складно реагувати на постійні російські атаки.
Що відомо про план перемоги України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього місяця представить план перемоги України президенту США Джо Байдену, а також республіканцю Дональду Трампу та демократу Камалі Гарріс.
Як зазначають журналісти, план складається з чотирьох ключових пунктів.
перший — гарантії безпеки від західних країн, подібні до пакту про взаємну оборону в межах НАТО;
другий — продовження наступу на Курську область Росії для посилення позицій України у переговорах;
третій — запит на конкретне сучасне озброєння;
четвертий — міжнародна фінансова допомога для відновлення української економіки, що постраждала від війни".
Журналісти підкреслюють, що для України важливим є збереження підтримки США, особливо з огляду на можливе повернення Дональда Трампа до влади, який раніше натякав на можливість закінчити війну через територіальні поступки з боку України.
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