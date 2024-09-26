Администрация Байдена оценила "план победы" Украины — детали
Категория
Мир
Дата публикации

Администрация Байдена оценила "план победы" Украины — детали

Администрация Байдена оценила "план победы" Украины — детали
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Источник:  The Wall Street Journal

Администрация президента США Джо Байдена выражает обеспокоенность по поводу отсутствия комплексной стратегии в украинском плане победы. Чиновники отмечают, что план преимущественно сосредоточен на поставках вооружения и снятии ограничений на дальнобойные удары по территории РФ.

Главные тезисы

  • План победы Украины вызвал обеспокоенность в администрации Байдена из-за отсутствия комплексной стратегии.
  • Ключевыми пунктами плана являются запрос на вооружение, финансовая помощь для экономики и гарантии безопасности от западных стран.
  • Американская администрация отказывается снимать ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине, опасаясь эскалации конфликта.
  • План предлагает наступление на Курскую область России как часть стратегии усиления позиций Украины в переговорах.

Почему план победы Украины "не поразил" администрацию Байдена

Как отмечает издание, Владимир Зеленский несколько месяцев продвигает украинский план как основу для победы.

Однако американские и европейские лидеры, знакомые с основными положениями плана, считают, что он не предлагает четкого пути к победе, особенно с учетом текущих успехов российских войск на поле боя.

Я не удивлен, в этом плане нет ничего нового, — отметил один из высокопоставленных чиновников.

Одним из ключевых пунктов плана является требование к США разрешить Украине свободно использовать западное оружие по своему усмотрению, о чем заявил президент Финляндии Александр Стубб.

По его мнению, без таких разрешений предложения Украины будут менее действенными, поскольку Киеву сложно будет реагировать на постоянные российские атаки.

Несмотря на неоднократные просьбы, Байден отказывается снять ограничения на поставки американских и британских дальнобойных ракет, которые позволили бы Украине наносить удары по военным целям в глубине России. Представители американской администрации считают, что такое оружие не изменит стратегическую ситуацию, а наоборот, может спровоцировать Владимира Путина на эскалацию конфликта, — отмечает издание.

Что известно о плане победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом месяце представит план победы Украины президенту США Джо Байдену, а также республиканцу Дональду Трампу и демократу Камали Гаррис.

Как отмечают журналисты, план состоит из четырех ключевых пунктов.

  • первый — гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;

  • второй — продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;

  • третий — запрос на конкретное современное вооружение;

  • четвертый — международная финансовая помощь для восстановления пострадавшей от войны украинской экономики".

Журналисты подчеркивают, что для Украины важно сохранение поддержки США, особенно учитывая возможное возвращение Дональда Трампа к власти, который ранее намекал на возможность закончить войну из-за территориальных уступок со стороны Украины.

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