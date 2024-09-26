Администрация Байдена оценила "план победы" Украины — детали

Администрация президента США Джо Байдена выражает обеспокоенность по поводу отсутствия комплексной стратегии в украинском плане победы. Чиновники отмечают, что план преимущественно сосредоточен на поставках вооружения и снятии ограничений на дальнобойные удары по территории РФ.
Главные тезисы
- План победы Украины вызвал обеспокоенность в администрации Байдена из-за отсутствия комплексной стратегии.
- Ключевыми пунктами плана являются запрос на вооружение, финансовая помощь для экономики и гарантии безопасности от западных стран.
- Американская администрация отказывается снимать ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине, опасаясь эскалации конфликта.
- План предлагает наступление на Курскую область России как часть стратегии усиления позиций Украины в переговорах.
Почему план победы Украины "не поразил" администрацию Байдена
Как отмечает издание, Владимир Зеленский несколько месяцев продвигает украинский план как основу для победы.
Однако американские и европейские лидеры, знакомые с основными положениями плана, считают, что он не предлагает четкого пути к победе, особенно с учетом текущих успехов российских войск на поле боя.
Одним из ключевых пунктов плана является требование к США разрешить Украине свободно использовать западное оружие по своему усмотрению, о чем заявил президент Финляндии Александр Стубб.
По его мнению, без таких разрешений предложения Украины будут менее действенными, поскольку Киеву сложно будет реагировать на постоянные российские атаки.
Что известно о плане победы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом месяце представит план победы Украины президенту США Джо Байдену, а также республиканцу Дональду Трампу и демократу Камали Гаррис.
Как отмечают журналисты, план состоит из четырех ключевых пунктов.
первый — гарантии безопасности от западных стран, подобные пакту о взаимной обороне в рамках НАТО;
второй — продолжение наступления на Курскую область России для усиления позиций Украины в переговорах;
третий — запрос на конкретное современное вооружение;
четвертый — международная финансовая помощь для восстановления пострадавшей от войны украинской экономики".
Журналисты подчеркивают, что для Украины важно сохранение поддержки США, особенно учитывая возможное возвращение Дональда Трампа к власти, который ранее намекал на возможность закончить войну из-за территориальных уступок со стороны Украины.
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